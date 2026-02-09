Liga Nacional de Vóley: Rowing y Echagüe cayeron en el cierre de su gira por San Juan

El Remero cayó en Cuyo y bajó del primero al cuarto puesto de la Zona A.

Paraná Rowing Club y Atlético Echagüe Club, los representantes paranaenses en la Liga Nacional Masculina de Vóley, cayeron este domingo en sus respectivos partidos de su gira por San Juan. Fue la segunda derrota de ambos en el quinto fin de semana (Weekend) de competencia.

El conjunto Remero cayó con Unión Vecinal de Trinidad (UVT) por 3 sets a 1, con parciales de 28/30, 25/20, 25/22 y 25/23. De esta manera, el conjunto de la Costanera cayó al cuarto puesto de la tabla de posiciones de la Zona A, con 6 triunfos y 4 derrotas.

Echagüe, por su parte, perdió con Obras San Juan en sets corridos; los parciales fueron 25/20, 25/19 y 25/14. El equipo de calle 25 de Mayo está en el fondo de las posiciones con apenas 5 puntos, producto de 1 triunfo y 9 derrotas.

Cabe destacar que el PRC y el AEC habían comenzado su gira con sendas derrotas con los rivales invertidos: Obras le ganó al Albiceleste y UVT al Negro.

Posiciones:

Zona A: Villa Dora 22 puntos; La Calera 20; Obras San Juan 19; Rowing 17; UVT 15; Libertad San Jerónimo 13; Lafinur 9; Echagüe 5.

Zona B: Sonder 30; Escuela Normal Nº 3 22; Citta Deportes 20; Ferro Carril Oeste 14; Gimnasia y Esgrima Santa Fe 13; Ateneo Mariano Moreno 12; Infernales Vóley 6; Estudiantes de La Plata 3.