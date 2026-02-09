Prófugo por un homicidio ocurrido en Rosario fue detenido mientras se ocultaba en una vivienda de Victoria

Un joven que asesinó a otro a puñaladas en la ciudad de Rosario se encontraba prófugo desde abril del año pasado, hasta que este domingo fue detenido en la ciudad de Victoria, se informó a ANÁLISIS.

El hecho de sangre se desencadenó en la noche del lunes 29 de abril de 2025 en una propiedad ubicada en Chaparro al 1600, donde un grupo de cuatro jóvenes habría intentado usurpar la vivienda. El episodio escaló y, de acuerdo con las fuentes policiales consultadas por La Capital, tres de ellos terminaron heridos con armas blancas.

Adriel Pablo Páez fue hallado malherido la mañana siguiente por un vecino a la vuelta de la vivienda. De esta manera, lo trasladaron de urgencia al Policlínico San Martín. Desde allí, fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde falleció poco después como consecuencia de una puñalada en el abdomen.

Adriel Pablo Páez murió de una puñalada en el abdomen, a los 17 años.

Los testimonios apuntaban a Carlos Joel Del Valle, cuyo paradero la Justicia de Rosario no logró determinar. Finalmente, este domingo la Policía de Entre Ríos recibió la información acerca de su presencia en Victoria. Se organizó un grupo de trabajo y se ubicó un inmueble.

Tras el trabajo de campo, se localizó a cuatro hombres quienes. Fueron a identificarlos y así surgió que uno de ellos era el joven de 23 años sobre el cual pesaba un pedido de detención desde el 9 de enero de este año por el homicidio de Páez.

La fiscal de Victoria Flavia Villanueva dispuso su traslado a la Alcaidía de la Jefatura Departamental del acusado y también de los tres acompañantes también alojados en calidad de Encubridores.