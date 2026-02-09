Magma, 52 años de historia y una nominación que reconoce su trayectoria

La banda Magma, referente de la música argentina y con más de medio siglo de trayectoria, fue seleccionada para competir en los Premios Gardel 2026 gracias a su más reciente producción discográfica, Añares de Magma. La postulación corresponde a la categoría Mejor Álbum de Rock Alternativo y fue presentada por el sello independiente Aqua Records. El reconocimiento llega en el inicio del año 2026, cuando el grupo se encuentra transitando su año número 52 de actividad ininterrumpida. La noticia se conoció en las últimas horas y fue confirmada por Alberto Felici, cantante y uno de los líderes históricos de la banda.

"Estamos tranquilos, justo estamos arrancando el año 52", señaló al comenzar la entrevista en A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7). En ese sentido, explicó que la postulación los encuentra en otra etapa de la carrera: "Apareció esta postulación en un género que estábamos un poco como, no desconociendo, sino ya envueltos en una música argentina más, sin distinción de géneros", expresó, y agregó que, si bien la industria necesita clasificaciones, para Magma el reconocimiento llega como una bienvenida.

La categoría en la que compite el disco es la de Mejor Álbum de Rock Alternativo, un espacio que suele concentrar distintas propuestas y trayectorias muy distintas entre sí. Al respecto, Felici recordó que los inicios de Magma estuvieron ligados al rock progresivo, allá por el año 74, y que ese encuadre se mantuvo hasta fines de los años setenta. Sin embargo, con el paso del tiempo el grupo comenzó a incorporar de manera cada vez más marcada la música de raíz argentina, además de elementos sinfónicos propios del rock de la época.

Al repasar aquellos años iniciales, el músico rememoró algunas decisiones artísticas que en su momento resultaron innovadoras dentro del rock nacional. Recordó, por ejemplo, la grabación de un coro de seis voces para el primer disco del grupo, algo que no se había realizado hasta entonces en el país. Ese trabajo formó parte del tema Un pequeño tema para jugar, compuesto por Jorge Mockert y luego arreglado por Tata, quien se inspiró en un esquema coral poco habitual para el género. "Son cosas distintivas de ese momento de los Magma, a nivel del rock", explicó Felici, al señalar cómo esas búsquedas tempranas fueron allanando el camino propio.

Con el segundo disco, Magma profundizó su vínculo con la música de raíz argentina, una decisión que también trajo aparejados cambios en la formación. A lo largo de sus 52 años de historia, la banda contó con numerosos integrantes, algo que Felici reconoce como difícil de reconstruir con exactitud. Ese devenir estuvo acompañado por momentos históricos del país y de la cultura. El cantante recordó, entre otros hitos, la recuperación democrática, la inauguración del anfiteatro en diciembre de 1985, las primeras apariciones en programas televisivos como Badía y Compañía, y las presentaciones en distintos centros culturales de Buenos Aires. También mencionó el intercambio con colectivos musicales como MIA y artistas como Vital y Los Padres, experiencias que alimentaron una convicción que siempre estuvo presente: la autogestión, una práctica que hoy considera poco frecuente dentro de la industria musical.

El disco Añares de Magma, que permitió la postulación a los Premios Gardel, tiene una característica particular. Se trata de un trabajo que resume más de cincuenta años de historia a partir de una selección de temas interpretados en un concierto en vivo. Ese material fue editado en formato vinilo y también se encuentra disponible de manera completa en plataformas digitales. El concierto, de una hora y media de duración, puede verse de forma gratuita a través del canal Magma Argentina en YouTube.

La edición del material estuvo a cargo de Aqua Records, un sello independiente que recientemente se vinculó con Ibal, una de las disquerías más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Felici explicó que esa sintonía entre el sello y el espacio comercial permitió concretar la publicación del disco en distintos formatos. "Ellos comenzaron a funcionar vibrando en la misma tonalidad, y ahí es donde viene la posibilidad de hacer una edición de esto", señaló y aclaró que desconoce los criterios específicos que llevaron a la postulación. "Tal vez por la situación histórica o por la calidad, esas cosas yo no estoy al tanto", dijo, aunque remarcó que la distinción es bienvenida.

Para Magma, la selección para los Premios Gardel representa un reconocimiento que llega desde uno de los sellos independientes más fuertes del país, con una amplia producción de material editado. Felici definió esta instancia como "un soplo de buena energía para comenzar el 26".