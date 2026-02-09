Rubén Flotta y el análisis de una nueva fecha: “Lo de River fue desastrozo”, expresó

En su columna habitual en el programa “A quien corresponda”, que se emite por Radio Plaza (FM 94.7Mhz), Rubén Flotta analizó los partidos sobresalientes de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Entre ellos, la victoria 1 a 0 de Huracán en el clásico sobre San Lorenzo; la derrota de Boca a manos de Vélez por 2 a 1 y la goleada histórica 4 a 1 de Tigre ante River en el Monumental. También los triunfos de Independiente sobre Platense (1-0) y Racing ante Argentinos Juniors (2-1).

El entrenador contó que tuvo “la suerte de ir a la cancha de Huracán” para presenciar “el clásico de barrio más grande del mundo” e indicó que “la fiesta estuvo en las tribunas” porque el espectáculo futbolístico fue pobre en la victoria de Huracán 1 a 0 sobre San Lorenzo. “Nunca vi la cancha Huracán tan llena como ayer. Salvo una vez un partido con Racing, Huracán y Racing, pero ayer... Pero iban los visitantes en esa época. Ayer estaba casi llena, completa, y con un marco, un colorido hermoso”, graficó y lamentó que “el partido no acompañó”.

Sobre el juego en sí, Flotta indicó que fue un trámite “muy cortado y muy mal jugado” en Parque Patricios. “El primer tiempo hubo 19, 20 infracciones. Cortado continuamente. Pero ganó el Globo. Ganó bien Huracán, con ese gol de Caicedo. Este muchacho ecuatoriano que vino, hizo los cuatro goles de Huracán (en el campeonato). La verdad que anda muy bien, no tiene una gran técnica, pero obliga continuamente a los defensores, tiene un físico importante: es alto, rápido”. Asimismo, el Bicho sostuvo que “tenía otra expectativa de San Lorenzo, pero no llegó casi al arco. Un tiro de cuello que pegó en el palo y nada más. Le costó muchísimo.

Acerca de la derrota de Boca ante Vélez por 2 a 1, Flotta recordó: “Yo decía la semana pasada, cuando hablábamos. Estabas muy contento por el rendimiento de Boca. Pero era contra un equipo que no tenía nivel. Con Newell’s la semana pasada había jugado un poco mejor, pero no había completado una buena actuación. Y ayer (domingo) volvió. Y el marcador final fue mentiroso, porque era un partido que estaba para tres goles”.

Según el DT, el resultado “no refleja la realidad” y argumentó: “En el primer tiempo, está bien que fue parejo, le costó llegar a los dos equipos, fueron controlados, pero en el segundo Vélez fue muy superior, impuso su juego. Muy bien el equipo de los mellizos (Barros Schelloto), fue un juego muy asociado. Y ya lo dije la semana pasada, cuando jugó Vélez con Independiente, me llamó la atención el chileno (Diego) Valdés. Y ayer estuvo acompañado con (Manuel) Lanzini, que Lanzini jugó un gran primer tiempo. Y después (Matías) Pellegrini, que en 3 minutos hizo 2 goles”.

Al detenerse en el rendimiento del elenco de Claudio Úbeda, el exayudante de Ricardo Zielinski indicó: “Me llama la atención porque esta línea de cuatro de Boca fue titular en 16 de los últimos 17 partidos. Y el otro día, ayer, la verdad. Y Úbeda ya tiene los nuevos elementos, tiene a (Santiago) Ascacíbar, ayer jugó (Ángel) Romero; está bien que no jugó (Exequiel) Ceballos, que es fundamental en el ataque de Boca, pero no puede depender de un jugador ¿no?”.

Asimismo, Flotta indicó que el Xeneize debe mejorar el funcionamiento como equipo, más allá de los jugadores que puedan llegar, como el colombiano Edwin Cetré (Estudiantes de La Plata). “Ahora parece que compra a Cetré, pero no sé si es la solución tampoco. Acá lo que tiene que mejorar Boca es el rendimiento colectivo, es la realidad”, completó.

Sobre la histórica derrota de River ante Tigre por 4 a 1 en el estadio Monumental, el analista consideró: “Y lo de River fue desastroso. Y hay algo preocupante: las estadísticas marcan cosas. River perdió de los últimos seis partidos de local, perdió cinco. Debe ser algo inédito en la historia de River, ¿no?”, se preguntó. “Ahora, fue durísimo el otro día, ¿por qué? Tigre es un equipo que sabe lo que quiere, y le vienen bien estos equipos que juegan. Casi altos, altos es que su línea de cuatro, como hizo Racing con los dos centrales casi en la mitad de la cancha. Si ustedes analizan los últimos de los siete goles que hizo Tigre, cuatro a River y tres a Racing, cinco casi son de contragolpe puro entre este chico (David) Romero y este (Ignacio) Russo. Son cosas que los entrenadores deben ver, yo no entiendo (Marcelo) Gallardo como juega con los dos centrales altos en línea”, manifestó.

“Tigre sacó ventaja táctica con Racing y con River. Porque los centrales juegan casi la mitad de la cancha, juegan lejos de su arco, entonces aprovechan bien el contragolpe para romper esa línea y ponerse de frente a los arqueros. De los 7 goles que hizo Tigre en esos dos partidos, si nosotros lo analizamos y lo vemos en un video, rompen siempre, tanto Romero como Russo, se ponen cara al arquero: 5 goles de los 7 fueron iguales. Entonces muchachos tenemos que ver cuando analizamos un equipo cómo le vamos a jugar y tener las precauciones para evitar. Todo eso me llama la atención, porque me hacen acordar a tácticas antiquísimas donde se jugaba un 2 3-5; atacamos todos y defendemos con 2 jugadores en el fondo. Acá tenés la prueba. Los equipos tienen que ser compactos, tanto para atacar como para defender”, completó.

En ese sentido, Flotta indicó que Tigre le “hizo cuatro goles, pero no era de casualidad. Se veía venir, porque a los 15 minutos iban 2 a 0. Después vino el tercero, el cuarto, y pudo ser el quinto y el sexto también”. Y agregó: “No se pueden corregir algunas cosas. Algunos entrenadores parecería que quieren jugar como se jugaba antes 2-3-5, un esquema antiquísimo y Racing lo pagó con Tigre, River lo pagó e independiente el primer partido la semana pasada con Vélez igual”.

También habló del ciclo de Marcelo Gallardo y la falta de resultados, y reconoció que la gente le tiene “mucha paciencia” al DT. “La gente se la toma con los jugadores, con (Maximiliano) Salas, con (Facundo) Colidio, pero nunca con Gallardo. Muy pocas veces insultan a Gallardo, cuando en otros equipos le caen generalmente a todos y enseguida a los técnicos; enseguida te caen a vos, al técnico, que es el principal. Pero Gallardo, como ganó tanto y tiene hasta una estatua en River, todavía... se va salvando... Hasta que en un momento la paciencia se va a acabar, ¿no? Porque la realidad, desde que volvió no ganó nada, los resultados fueron muy malos y encima si sumás la plata que invirtió River fue terrible. No invirtió dos pesos, River gastó millones y millones de dólares, y todavía no encuentra un funcionamiento y no encuentra un equipo, que es lo peor, ¿no?”, se preguntó.

No obstante, Flotta indicó que “hay que darle mérito a Tigre” y calificó de “compacto” al conjunto dirigido por Diego Dabove. “Con dos líneas de cuatro, y estos dos muchachos en estado de gracia, los dos delanteros (Romero y Russo), que la verdad están muy bien, con un punto flojo nada más... Yo creo que el arquero (Felipe Zenobio) da alguna ventajita, pero esa es la única falla que tiene el equipo. Pero está bien, con ese 4-4-2, está muy bien”, señaló.

El análisis continuó con la victoria de Independiente sobre Platense. “Ganó en una cancha que se le hace muy esquiva. Independiente no había casi ganado de que Platense subió a Primera División en Vicente López. Pero fue un partido muy mal jugado. Un primer tiempo con mucho vértigo, pero muy poca precisión, muy mal jugado, cortado. Y la verdad que lo único que queda fue el triunfo, porque también debe mejorar”, narró.

“(Gustavo) Quinteros está buscando el equipo, me parece, porque volvió (Iván) Marcone como volante central... (Juan) Fedorco reemplazó a (Sebastián) Valdéz me parece muy bien lo que hizo porque el hincha de Independiente habla muy bien de Valdéz pero da ventaja defensiva y este Fedorco es más duro, más difícil. Es parecido al que tenía el año pasado, (Joaquín) Laso, que está en Tigre y lo hace más duro, y (Kevin) Lomónaco está mejor con jugadores de estas características, porque Valdéz quiere salir jugando también. Yo creo que los cambios que ha hecho lo han favorecido, porque armó otra vez el triángulo bastante importante entre los dos centrales y Marcone, que no se mueve de ahí, y en eso ha ganado. Pero le falta después vuelo ofensivo; está muy pobre del medio para adelante, tiene poca llegada y poco fútbol. Debe mejorar si quiere ganar algo”, redondeó sobre el funcionamiento del Rojo.

En la vereda opuesta de Avellaneda, Racing cortó una racha de tres derrotas consecutivas y Flotta habló de las críticas al presidente Diego Milito. “Acá lo que se cuestiona más a Milito, un sector de hinchas de Racing. Cuestionan mucho las contrataciones que ha hecho Milito, la expectativa que generó y que no cumplió nada con lo que dijo. Eso es lo que realmente preocupa al hincha de Racing. Pero después con (Gustavo) Costa, no. Costa todavía tiene un margen de aire en Racing por todo lo que le dio”, expresó.

Y elogió la gestión de Víctor Blanco, el antecesor de Milito: “Sin duda fue el mejor presidente de los últimos 50 años de Racing, sin ningún tipo de duda. Fue excelente lo que ha hecho Blanco. Claro, es muy difícil. Pero acá el problema es que vos tenías que haber dicho, bueno, tomé un equipo que estaba bien, no criticar y decir cosas que vos vas a hacer y después no hiciste. Eso es lo peor. Cuando uno promete tiene que hacer las cosas y no criticar al otro. Entonces ahora por eso le están pasando el problema a él”.

En cuanto a lo futbolístico, Flotta indicó que “apareció de nuevo el equipo” de Gustavo Costas. “Hizo cinco cambios para este partido. Apareció de (Marco) Di Cesare y (Marcos) Rojo, un tipo con una gran personalidad. Es cierto que muchas veces le ha jugado en contra. Pero yo en mi equipo hablaría mucho con él y lo quiero, ¿eh? Yo le digo, ponete ahí porque es un tipo que va, le decís, vas a pelear a cualquier lado, baja del avión y baja primero, ¿eh? Y jugó muy bien Canavaro, de este chico que vino también, un lateral que vino de defensa, jugó muy bien. Y hay un jugador que a mí de Racing que me encanta. Baltazar Rodríguez. Acuérdense que es un jugador con mucho futuro. Lo compró el Inter, no sé qué problema hubo, lo devolvió porque lo querían llevar de vuelta ahora. Pero es un jugador que cuando otra vez vuelva a agarrar su ritmo es interesantísimo; es un volante mixto que trabaja y llega a posiciones de gol y tiene muy buena pegada. A mí me gusta muchísimo”, destacó.

“Sin duda que Racing le ganó bien el partido, lo mereció. Y un datito para (Hernán) Mastrángelo. Yo no sé qué pasó en el gol que le anuló a Racing. Porque si el VAR te llama, vos ves que hay una mano del jugador. Y después casi es imperceptible el golpe de Maravilla (Martínez) cuando salta ahí. Era el 3-1. Y Mastrángelo no es la primera vez que con Racing tiene un mal arbitraje, porque ya lo había tenido con Deportivo Riestra en el famoso partido, cuando no le dio un penal a Racing, le anuló un penal, y volvió atrás la jugada y le dio el penal a Riestra sobre la hora. Y Racing, de ganarlo 2 a 1 pasó a perder 2 a 1. Y el otro día vuelve a tener un fallo llamativo Mastrángelo. Así que Milito tiene que tener también abrir los ojos ahí en el AFA. Tiene que estar más despierto porque te acuestan fácil en el fútbol argentino”, concluyó.

