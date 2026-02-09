La Defensoría del Pueblo de Paraná pidió que se atiendan las deficiencias en el servicio de colectivos urbanos

El defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, participó de una reunión con el Secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de Transporte de la Municipalidad, Kevin Bolzán, y acompañó la presentación de la Asamblea Ciudadana Vecinalista referida a los inconvenientes que se registran en el servicio de colectivos urbanos, que afectan a usuarios.

Un panorama de la situación que viven a diario vecinos que utilizan el colectivo como medio de transporte y la enumeración de los principales problemas con los que se enfrentan, fueron expuestos ante el funcionario municipal por miembros de la Asamblea y por el defensor Lisandro Amavet.

Desde la Defensoría del Pueblo se señaló que se han registrado reclamos relacionados con recorridos, esperas por frecuencias prolongadas, falta de señalización de paradas y de garitas. También se planteó la necesidad de que se liberen los carriles destinados al transporte público, ya que el estacionamiento de vehículos particulares obstaculiza el tránsito de los colectivos, y que se atiendan los inconvenientes que genera la altura de los escalones de acceso a las unidades en personas mayores o con dificultades de movilidad, entre otros temas.

Amavet dijo que, si bien la nueva concesión del servicio que se instrumentó en diciembre con los nuevos prestadores es un avance para la ciudad, “se torna indispensable considerar los planteos de los vecinos con el fin de optimizar el transporte urbano de colectivos, teniendo como principal objetivo el derecho de los usuarios. No sería conveniente para nadie que las unidades circulen semi vacías debido a que las deficiencias desalientan a los vecinos a la hora de optar por este medio de transporte”.

Seguidamente añadió: “El derecho al transporte público no debe ser pensado como un fin en sí mismo, sino como una `llave´ o derecho instrumental, con una mirada humanista del servicio, que posibilita el acceso a otros derechos sociales y económicos fundamentales como el derecho a la salud, la educación y al trabajo”.

Participaron de la reunión realizada el viernes un grupo numeroso de vecinos y funcionarios del área municipal.