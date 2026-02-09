Juventud, divino tesoro

Juventud Unida lo hizo. Gualeguaychú está feliz. Se metió en la final del Torneo Regional Federal Amateur y ahora se deberá preparar para el gran juego ante Defensores de Puerto Vilelas (Barranqueras, Chaco).

Y como se esperaba, el cruce para definir el mejor de la Región Litoral Sur ante Sportivo Ben Hur, no fue fácil. Pero algo quedó en claro: tuvo sólidos argumentos como para ser el legítimo ganador de llave.

La diferencia en el resultado la hizo en el partido de ida donde venció 3 a 1, pero a pesar de caer en la revancha 1 a 0 en Rafaela, no dio la sensación que la BH podía arrebatarle el pasaje al partido más importante del año a jugarse el domingo venidero en cancha neutral.

El TRFA no deja de ser un certamen interesante para el análisis. Lo inician más de 300 equipos de todo el país. Algunos con estructura hasta de Primera Nacional. Otros regalan retratos humildes de sus canchas. Aparecen cuestionables arbitrajes (este año menos bochornoso, hasta aquí) y desafía la estadística, como para demostrar que a veces los números de nada sirves. Los mejores ejemplos son Juventud Unida y Ben Hur.

Los entrerrianos, de los 14 encuentros disputados, cayeron en 2, pasó a Depro de Pronunciamiento tras un bochornoso final que se definió en el escritorio (supuesta agresión de un jugador rival al árbitro Durán de Paraná) y luego sacó fuertes argumentos deportivos ante Sanjustino y la BH. Es decir que su parte anímica y futbolística llegaron a su punto más alto, en el momento de definiciones. Por el contrario, Ben Hur. De los 14 encuentros ganó 13, pero ese único match en el que dejó el invicto fue el más importante que debía ganar para recibirse de equipo candidato: de visita a Juve. Y ayer si bien tuvo la valentía y jerarquía en el primer tiempo para ir torcer la historia, se quedó sin nafta. Juve perdió, pero generó ocasiones de gol, estuvo firme en defensa, movió bien la bola en el medio (con carácter y buena distribución) y fue dinámico en ataque. Argumentos que sostuvo en los 90 de juego. La BH pasó de la ilusión del 1 a 0 del primer tiempo a la desazón de ser prácticamente un equipo preparado para la retirada en la etapa final. Incluso Juve marcó diferencia en el banco de suplentes, con ingresos que siguieron con el libreto de equipo sólido. La ausencia de su goleador (Bono) por estar suspendido (dos fechas tras la expulsión en el sur entrerriano) también fue clave.

Las estadísticas a veces son un engaño. Los números dicen una cosa, pero la realidad marca otra.

Nada fácil será enfrentar al sorprendente Defensores de Vilelas que viene de eliminar a Guaraní Antonio Franco de Posadas. Pero Juve barrió una llave complicada, encauzó el proyecto y con el salto de calidad de jugadores en todas sus líneas (Zaidel, Benítez, Larrea, Solari u Olivera, por ejemplo) se sube a esa ilusión de dejar una durísima categoría para volver al Federal A.

Y para ello el cuerpo técnico sabe que tiene tres aspectos sumamente valorables: plantel, fe y mentalidad ganadora.