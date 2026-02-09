Se proyectará una película en el marco del ciclo de cine Relámpago

Será en el Museo Provincial de Bellas Artes, organizado junto al grupo Relámpago Verde. Este jueves 12, a las 20, se proyectará Paper & Glue (2021), del artista Jean René, más conocido como JR. Habrá servicio de cantina.

Para disfrutar del patio del Museo en verano (en calle Buenos Aires 355), las dos películas programadas buscan vincular distintas disciplinas artísticas como las artes plásticas y el cine. La curaduría y proyección del ciclo está a cargo del grupo cinéfilo Relámpago Verde, con más de 15 años de experiencia en la difusión de cine y producciones audiovisuales.

Sobre Paper & Glue (2021)

Dirigida y protagonizada por el artista francés JR, explora cómo el arte público y la fotografía pueden dar voz y visibilidad a comunidades marginadas. A través de proyectos monumentales realizados en contextos de segregación, la película muestra el uso de la técnica del paste-up (pegar imágenes en papel sobre superficies públicas) como una posibilidad para transformar tanto el paisaje urbano como las relaciones sociales.

La entrada será libre y gratuita, por orden de llegada hasta completar el aforo.

La convocatoria forma parte de la agenda CUAC! Cultura Activa Verano, que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintos puntos de la provincia.

Próxima función

El ciclo Relámpago de verano en Bellas Artes, en Paraná, continuará el jueves 26 de febrero, a las 20, con la proyección de Las horas del verano, de Olivier Assayas