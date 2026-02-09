Gimnasia de Mendoza recuperó la sonrisa frente a Instituto de Córdoba

Gimnasia y Esgrima de Mendoza venció por la mínima expresión a Instituto de Córdoba en el estadio Víctor Legrotaglie, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Facundo Lencioni, a los 28 minutos del segundo tiempo, anotó el único gol del partido este domingo y le permitió al conjunto cuyano obtener su segunda victoria en el campeonato.

El encuentro comenzó con un desarrollo parejo y disputado, con ambos equipos priorizando el orden táctico y la intensidad en la mitad de la cancha. Gimnasia intentó asumir el protagonismo empujado por su gente, mientras que Instituto apostó a un planteo equilibrado, buscando salir rápido de contra.

Durante el primer tiempo, las situaciones claras de gol fueron escasas. El Lobo tuvo mayor iniciativa y control del balón, pero le costó encontrar profundidad ante una defensa visitante bien plantada. Instituto, por su parte, respondió con algunas aproximaciones aisladas, aunque sin precisión en los metros finales. Con pocas emociones, el marcador se mantuvo en cero al cierre de la primera mitad.

En el segundo tiempo, Gimnasia salió con mayor decisión y comenzó a inclinar la cancha a su favor. Con más presencia en campo rival y mayor presión alta, el equipo local empezó a generar peligro sobre el arco de Instituto. La apertura del marcador llegó a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando Facundo Lencioni apareció en el área, conectó un remate preciso y estableció el 1-0.

Tras el gol, Instituto intentó reaccionar y adelantó sus líneas en busca del empate. El conjunto cordobés generó algunas aproximaciones, pero se encontró con una defensa de Gimnasia sólida y atenta, que logró neutralizar cada intento, consigna NA.

En el tramo final del encuentro, el Lobo supo administrar la ventaja, manejó los tiempos del partido y cerró los espacios para asegurar el triunfo ante su público. Con este resultado, Gimnasia de Mendoza cortó una racha de dos derrotas seguidas y alcanzó los 6 puntos, mientras que Instituto quedó penúltimo con un solo punto, la misma cantidad que Newell’s.

