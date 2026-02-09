Música, gastronomía y feria de emprendedores en el Festival del Parque

La ciudad de Libertador San Martín, en el departamento Paraná, será sede de la sexta edición del Festival del Parque, que se desarrollará los días 15 y 16 de febrero en el Parque de las Américas. El evento reunirá espectáculos musicales en vivo, feria de artesanos y emprendedores, patio gastronómico y actividades recreativas. La programación artística se extenderá durante dos jornadas consecutivas y contará con la participación de músicos y agrupaciones regionales.

La primera jornada se realizará este domingo y tendrá una grilla de espectáculos que incluirá la presentación de María Luz Erazun, La Clave Trío, Juan Manuel Bilat y el grupo Timbués. Cada propuesta musical abordará distintos estilos dentro, con interpretaciones que incluirán música folklórica, latinoamericana y ritmos contemporáneos.

El festival continuará el lunes 16 de febrero con una segunda jornada artística que contará con la participación de Fabricio Rodríguez, Litoral Tagüé, DNI Folklore y Gabi Besel. Esta programación también prevé presentaciones que abordarán expresiones musicales del litoral argentino.

Además de los espectáculos musicales, el festival contará con un patio de comidas que ofrecerá distintas opciones gastronómicas y un sector destinado a actividades infantiles. También se habilitarán stands para artesanos y emprendedores locales, donde se podrán exhibir y comercializar productos elaborados en la zona.

El ingreso será mediante una contribución solidaria que consistirá en la entrega de alimentos no perecederos o útiles escolares.