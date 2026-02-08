Juventud Unida perdió, pero jugará la final por el ascenso

Aunque perdió por 1-0, Juventud Unida se clasificó a la final por el ascenso.

Este domingo, el estadio Néstor Zenklusen de Rafaela recibió el encuentro de vuelta de la final de la Región Litoral Sur del Torneo Federal Regional Amateur. Allí, Juventud Unida de Gualeguaychú visitó a Ben Hur luego de haberse impuesto por 3-1 en el encuentro de ida. El árbitro del partido fue Leandro Sosa Abrile.

Tuvo que sufrir el Juve porque, luego de amenazar en repetidas ocasiones, el equipo rafaelino se puso finalmente en ventaja. Fue tras una aparición en soledad de Hernán González dentro del área que derivó en una gran atajada de César Horst. No tuvo suerte el arquero, que dejó el rebote servido para la definición de Sebastián Jiménez, quien aprovechó para anotar el 1-0 parcial a los 31 minutos.

El equipo de Miguel Fullana aguantó durante toda la segunda mitad. Aunque el Lobo se le vino en búsqueda del empate en el global siempre encontró buenas respuestas de la defensa y de Horst, garantías a lo largo del torneo para el equipo gualeguaychuense.

Incluso tuvo alguna ocasión para liquidar el encuentro, como la que malogró Marcelo Olivera en el mano a mano con Matías Astrada sobre el final del encuentro. El atacante escapó por la derecha tras un anticipo de Maximiliano Solari, pero no pudo definir ante la rápida salida del arquero.

Fue 1-0 la victoria de Ben Hur y 3-2 el triunfo global para Juventud Unida, que se tomó revancha de lo ocurrido la pasada temporada (fue eliminado por este mismo rival) y ahora buscará el ascenso ante Defensores de Puerto Vilelas, Chaco.

La final ante el ganador de la Región Litoral Norte se disputará en cancha neutral y otorgará uno de los cuatro ascensos hacia el Torneo Federal A.

-SÍNTESIS-

Ben Hur 1-0 Juventud Unida. Global: 2-3.



Gol:

31’PT: Sebastián Jiménez.



Formaciones:

Ben Hur: Matías Astrada, Rodrigo López Alba, Facundo Jofré, Elías Medeiro, Ramiro Contrera; Franco Villalba, Leandro Sola, Diego López, Sebastián Jiménez; Hernán González y Kevin Velázquez.

DT: Carlos Trullet.



Juventud Unida: César Horst; Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López; Leandro Larrea, Facundo Britos, Santiago Benítez, Marcelo Olivera; Sergio Olano y Maximiliano Solari.

DT: Miguel Fullana.



Cambios en Juventud Unida:

Nicolás Trejo por Jerónimo Ávalos.

Luciano Esquivel por Sergio Olano.

Alan Murialdo por Maximiliano Solari.

Gastón Palacios por Leandro Larrea.



Amonestados:

17’PT: Marcelo Olivera (JUV).

22’ST: Lautaro Fleita (BEN).

51’ST: Juan Bessone (BEN).



Árbitro: Leandro Sosa Abrile.



Estadio: Néstor Zenklusen.