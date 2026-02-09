Paraná: el quirófano móvil realizó 240 castraciones en enero y continuará en febrero recorriendo la ciudad

Desde mediados de enero “se retomaron las recorridas con el quirófano móvil de la Municipalidad y se hicieron ya 240 castraciones, más las que se hacen en la sede de Salud Animal”, contó la secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique.

En ese sentido, la funcionaria recordó que durante el 2025 se realizaron 7.505 castraciones, 2.556 desparasitaciones y 541 tratamientos para la sarna, además de brindar 6.304 atenciones clínicas básicas.

Al respecto, la médica remarcó que “desde el primer día de la gestión de la intendenta Rosario Romero se trabaja fuertemente para realizar castraciones de mascotas, desparasitaciones y vacunación, ya que esta estrategia sanitaria es fundamental para el cuidado de las mascotas y la salud de la población en general”.

En ese marco, la directora de Salud y Bienestar Animal, Patricia Schmidt, apuntó que la Municipalidad cumple con las ordenanzas vigentes: “En ningún momento dejamos de castrar por ninguna situación”, explicó.

El quirófano móvil recorrerá el 9 y 10 en Brisas del Oeste (En la plaza ubicada en Calle 1522 y calle 1599); del 11 al 13, en vecinal Florida (Pedro Aquino y Pérez Colman); el 18 y 19, en vecinal Antonini (plaza Héroes de Malvinas por Sargento García y Cabo Monzón); el 20, en Estación Parera (Del Mate 4757); el 23 y 24 Estación Parera (Gdor Emilio Maya y Churruarín); y del 25 al 27, Barrio Lomas del Mirador 1 (plaza por Andrés Longo y Manuel Marchesse).

La directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, recordó que “en el quirófano móvil se prioriza a las mascotas de los vecinos del barrio al que se va, ya que la idea es que se focalice sobre la zona que se está cubriendo”.

Para realizar el procedimiento quirúrgico las personas se deben presentar antes de las 10 de la mañana.

Además, Schmidt comentó que la Municipalidad “trabaja para que las mascotas estén atendidas, es importante que la gente sepa que tenemos que castrarlas para prevenir todo tipo de zoonosis”. Con las castraciones, dijo, “se impide bastante el deambular de las mascotas por las calles y se les permite tener una vida más saludable”.

Por su parte, Jhonatan Castillo, vecino de Mosconi Viejo, señaló que “está muy bueno que vengan a visitar el barrio con el quirófano móvil, hay muchos animales que andan en la calle y con esto se evita que haya complicaciones”.