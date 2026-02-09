Llega el gran final del carnaval entrerriano en La Vieja Usina

Será este martes 10 de febrero a las 20 en el espacio cultural de calle Matorras 861, Paraná. Participarán representaciones de Urdinarrain, Rosario del Tala y Paraná, y también habrá sorteos y gastronomía.

La Noche de las Ciudades Carnaval, ciclo de gran convocatoria durante todo el verano, tendrá su cierre con comparsas de tres localidades que mostrarán su manera de vivir esta fiesta popular.

Entre los sorteos, habrá un viaje a Gualeguaychú con pase a termas y carnaval, como también entradas a las termas de María Grande, Parque Acuático Mar de Sueños y al complejo de piletas de Galarza, este último con alojamiento. Quienes asistan, serán invitados en el ingreso a completar sus datos para participar.

Ya desfilaron en el ciclo delegaciones de San José de Feliciano, Victoria, Ubajay, Santa Elena, Nogoyá, Gualeguay, Colonia Avellaneda y distintas agrupaciones de la capital entrerriana. Se recomienda llevar sillón o reposera para tener más comodidad.

La entrada será libre y gratuita.