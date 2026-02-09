Clásicos de la música popular brasileña sonarán en un concierto en la Galería Flamingo

Proyecto Erarte organizará el recital "Brasil en Branco e Preto", un espectáculo musical que se realizará este viernes 13 de febrero a las 21 en el subsuelo de la Galería Flamingo, ubicada en San Martín 902, en la ciudad de Paraná. El concierto estará a cargo de Horacio Lapunzina en voz, Electra Barbagelata en voz y percusión, José Luis Viggiano en percusión y Mario García en saxo. La propuesta abordará composiciones de la música popular brasileña, con el objetivo de difundir este repertorio y generar un espacio de encuentro cultural en torno a obras de reconocidos autores del género.

El recital está concebido como una presentación en formato acústico en la que los músicos interpretarán piezas de compositores que formaron parte del desarrollo de la Música Popular Brasileña, un movimiento que integró distintos estilos musicales y que tuvo una amplia proyección internacional a partir de la segunda mitad del siglo XX. El repertorio incluye canciones de artistas como Chico Buarque, Iván Lins, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Djavan y Antonio Carlos Jobim, entre otros referentes que contribuyeron a la consolidación del género.

El espectáculo forma parte de la programación artística que impulsa Erarte, un espacio que desarrolla actividades culturales vinculadas a la música, el teatro y otras expresiones artísticas en la capital entrerriana.

El recital contará con la participación de músicos con trayectoria en escenarios locales y regionales, que desarrollaron proyectos vinculados a distintos estilos musicales y a la fusión de ritmos tradicionales con influencias del jazz y la música contemporánea.

Las entradas pueden adquirirse mediante reserva previa a través del número de WhatsApp 343 4808780 o a través de la plataforma Eventbrite.