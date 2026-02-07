Gauchito Club charló en la previa de la segunda noche de la Fiesta Nacional del Mate

Esta noche se presentará sobre las tablas del Luis “Pacha” Rodríguez de la 35ª Fiesta Nacional del Mate, Gauchito Club, en el marco de la destacada grilla artística prevista para la segunda jornada del evento que se desarrolla en Paraná. “Estar en esta fiesta, con artistas que admiramos mucho, es una alegría enorme”, aseguró Gabriel Nazar, cantante de la banda.

En la previa del show, Nazar junto a la banda expresó su entusiasmo por volver a la capital entrerriana y ser parte de una de las fiestas más convocantes de la región. “Estamos muy contentos. Hoy nos despertamos con un matecito, ya en clima de fiesta. Las sensaciones son hermosas”, afirmó.

El músico destacó el fuerte vínculo que Gauchito Club mantiene con el público local y del Litoral: “Hemos venido tres o cuatro veces a Paraná. Siempre que venimos al Litoral pasamos por acá. Tenemos un grupo de gente muy sólido que siempre está esperando las canciones de la banda, y no va a ser la excepción en la Fiesta Nacional del Mate”.

En ese marco, Nazar también valoró compartir escenario con artistas de gran trayectoria y reconocimiento nacional. “Estar en esta fiesta, con artistas que admiramos mucho, es una alegría enorme. Sabemos que anoche hubo shows increíbles y esperamos que hoy sea una fiesta tremenda para que la gente la disfrute”.

Respecto a las expectativas para la jornada, remarcó la importancia del acompañamiento del público y las condiciones climáticas: “Creemos que el clima va a estar hermoso. Por suerte tocamos un poco más tarde, así que no va a estar tan caluroso. La gente nos ha escrito mucho y sabemos que van a cantar las canciones de la banda, y eso nos pone muy contentos”.