Lali y el furor de los fans en la Fiesta Nacional del Mate en Paraná

Los fans de Lali acampan desde la mañana en la Plaza de las Colectividades. Foto: PHM

Desde temprano, seguidores de distintos puntos del país se instalaron en el predio para ver a Lali Espósito, figura central de la segunda noche de la 35ª Fiesta Nacional del Mate, que espera una convocatoria multitudinaria en Paraná.

La 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate tiene este sábado uno de sus momentos más esperados con la presentación de Lali Espósito, en una jornada que comenzará a desplegarse desde las 18.30 y que promete una convocatoria masiva. La presencia de la cantante pop generó un fuerte movimiento de seguidores que llegaron a Paraná desde distintos puntos del país.

La expectativa quedó en evidencia desde las primeras horas del día: alrededor de las 9 de la mañana, numerosos jóvenes ya se encontraban en el predio, instalados en las vallas que rodean el escenario Luis “Pacha” Rodríguez, con la intención de asegurarse un lugar privilegiado. En paralelo, se registraron extensas filas para acceder al sector preferencial, en una espera marcada por el entusiasmo y la organización colectiva de los fans.

Lali será la figura central de la segunda noche del festival y su show está programado para la madrugada del domingo, luego de las presentaciones de Rombai, Los Caballeros de la Quema y Gauchito Club, en una grilla que combina distintos cruces generacionales y musicales.

La llegada al hotel

La artista se encuentra alojada en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo, emplazado sobre las barrancas del Paraná, un punto estratégico que ofrece una vista abierta al río y una conexión directa con el escenario montado en la Plaza de las Colectividades.

En el marco de su arribo y el desembarco técnico del equipo que dará forma al espectáculo, la Policía de Entre Ríos junto a la organización del hotel dispusieron un operativo especial de seguridad en los alrededores del establecimiento, como parte del esquema previsto para una de las presentaciones más convocantes del festival.

Fuente: Ahora, Radio Plaza.