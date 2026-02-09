Fútbol: Peñarol perdió con La Florida y se despidió de la Copa Entre Ríos

El Tricolor cayó 2 a 0 con La Florida en la revancha, tras ganar 3 a 2 la ida en Chajarí (Foto: Prensa LPF).

Peñarol perdió con La Florida de Chajarí y se despidió de la Copa Entre Ríos Masculina, que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF). Este domingo, el equipo de barrio Pirola perdió por 2 a 0 y no pudo sostener la ventaja que había logrado en la ida (3-2).

Los goles fueron convertidos por Lucas López y Santiago Pesoa y le permitieron al equipo chajariense ser el único en revertir una serie que comenzó en desventaja.

Por su parte, Independiente de Villa del Rosario, Camba Cuá de Santa Elena, Juventud Urdinarrian, como locales, y Almagro de Concepción del Uruguay, como visitante, volvieron a ganar y cerraron sus llaves con puntaje ideal.

Quien debió sufrir para acceder a la siguiente dase fue Social y Deportivo San José. El equipo de la Liga de Colón descontó el 0-2 parcial sobre la hora y, con el 1-2 final, llevó la serie a la tanda de penales, donde impuso 4 a 3.

En las dos series que habían registrado un empate en el juego de ida, Cultural desniveló como local tras imponerse por la mínima, en tanto que Parque Sur se trajo el pasaje a cuartos desde Urdinarrian, tras derrotar 2 a 0 a Deportivo.

Todos los resultados:

Deportivo San José 1 (2) – Engranaje (Concepción del Uruguay) 2 (2) *SyDSJ ganó 4-3 por penales

Independiente (Villa del Rosario) 5 (7) – El Porvenir (Santa Anita) 0 (1)

Cultural (Crespo) 1 (3) – Peñarol (Basavilbaso) 0 (2)

Deportivo Urdinarrain 1 (3) – Parque Sur (Concepción del Uruguay) 2 (4)

Defensores de Nébel (Concordia) 2 (2) – Almagro (Concepción del Uruguay) 4 (7)

Camba Cuá (Santa Elena) 2 (1) – Lanús (Concepción del Uruguay) 0 (0)

Peñarol (Paraná) 0 (3) – La Florida (Chajarí) 2 (4)

Juventud Urdinarrain 2 (5) – Newell’s (Victoria) 1 (2)

*Entre paréntesis figura el resultado global de la serie.

Cómo quedaron los cruces de cuartos de final:

Almagro (Concepción del Uruguay) – Deportivo San José

La Florida (Chajarí) – Cultural (Crespo)

Camba Cuá (Santa Elena) – Independiente (Villa del Rosario)

Parque Sur (Concepción del Uruguay) – Juventud Urdinarrain