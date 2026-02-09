Magma fue seleccionado para los Premios Gardel 2026 con su disco "Añares"

La banda Magma fue seleccionada para competir en los Premios Gardel 2026 gracias a su trabajo discográfico "Añares de Magma", postulado por el sello Acqua Record en la categoría Mejor Álbum de Rock Alternativo.

La noticia fue confirmada por el propio grupo al inicio del año, destacando la sorpresa y la importancia de esta nominación en el marco de los principales premios de la música argentina. “Amanece el 2026 y queremos compartirles la sorpresa de la postulación por parte de Acqua Record de nuestro álbum 'Añares de Magma' para los Premios Gardel 2026”, expresaron.

"Añares de Magma" representa una etapa de consolidación artística para la banda, con una identidad sonora que dialoga con el rock alternativo desde una impronta propia y una búsqueda estética singular, rasgos que le valieron la consideración del jurado en una de las categorías más competitivas de los Gardel.

Los Premios Gardel, organizados por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), reconocen anualmente lo más destacado de la producción musical nacional. La inclusión de Magma en la edición 2026 posiciona al grupo dentro del mapa del rock argentino contemporáneo y marca un nuevo hito en su recorrido artístico.