Aeronave secuestrada al narcotráfico: Entre Ríos paga un seguro anual que supera los 22.000 dólares

El avión fue secuestrado en septiembre de 2021, en un hangar de Concordia.

El Gobierno de Entre Ríos contrató al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de la Provincia de Entre Ríos (IAPSER), por vía de excepción, para que asegure la aeronave marca Beechcraft, modelo B58 Baron, matrícula CX-BRI.

Por el servicio anual se pagarán 22.702,19 dólares, según se estableció en el Decreto 3.948 de Gobernación, que tiene fecha 29 de diciembre de 2025, y fue publicado en el Boletín Oficial del viernes 6 de febrero.

La aeronave fue secuestrada al narcotráfico en un hangar de Concordia, en 2021. En ese momento, el Poder Ejecutivo de la provincia la pidió y la destinó para vuelos sanitarios, emergencia civil, seguridad y de desarrollo social. El avión fue afectado a la Dirección General de Aviación Civil de la Secretaría General de la Gobernación.

La disposición oficial del Gobierno de Entre Ríos, publicada el último viernes en el Boletín, establece lo siguiente:



“LA VICEGOBERNADORA DE LA PROVINCIAA CARGO DEL PODER EJECUTIVO

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación directa vía excepción llevada a cabo con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro, correspondiente a la póliza sección aeronavegación N° 00000580, que renueva póliza N°00000577, con vigencia desde las 12 hs. del 11/09/25 y hasta las 12 hs del 11/09/26, para la aeronave marca Beechcraft, modelo B58 Baron, matrícula CX-BRI, afectada a la Dirección General de Aviación Civil de la Secretaría General de la Gobernación, por un monto total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DOS CON 19/100 (U$D 22.702,19), pagaderos en pesos argentinos convertibles según cambio tipo vendedor billete publicado por el Banco Nación Argentina el día anterior a la fecha de pago, según la Resolución N° 401/2020 dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

ARTÍCULO 2°.- Impútase el gasto a D.A 954, Carácter 1, Jurisdicción 10, Subjurisdicción 01, Entidad 0000, Programa 31, Subprograma 00, Proyecto 00, Actividad 01, Obra 00, Finalidad 4, Función 33, Fuente de Financiamiento 11, Subfuente de Financiamiento 0001, Inciso 3, P. Principal 5, P. Parcial 4, Subparcial 0000, Departamento 84, Ubicación Geográfica 07 del Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación a emitir la orden de pago correspondiente y a la Tesorería General de la Provincia a abonar al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, la suma mencionada en el Artículo 1° del presente.

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE GOBIERNO Y TRABAJO.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese y archívese; con copia del presente pasen las actuaciones a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, a sus efectos.

Alicia Griselda Aluani

Manuel Troncoso”.

En septiembre del año pasado, el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), informó que el avión secuestrado en 2021, destinado para traslados sanitarios, no había levantado vuelo.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó en ese momento que hay un inconveniente con la avioneta para que pueda despegar. “Tiene matrícula uruguaya. Y para que pueda volar en el territorio nacional, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) requiere determinados cumplimientos y condiciones técnicas, y para ello hay que hacer una erogación, cuyo monto aún no está determinado”, contó.

La historia detrás de la avioneta

En septiembre de 2021, el Beechcraft B58 Baron matrícula CX-BRI hacía meses que estaba en el radar de los investigadores. Sospechaban que volaba ilegalmente a Uruguay, desde Paraguay, para traficar cocaína. La confirmación se obtuvo cuando en una pista clandestina de la zona de Artigas (Uruguay), casi en la frontera con Brasil, la Policía uruguaya secuestró 400 kilos de cocaína. Los tripulantes del avión lograron despegar antes de ser detenidos.

Casi en simultáneo, en un hangar de una estancia de Concordia, personal de la Gendarmería Nacional secuestró la aeronave utilizada por la banda narco. Acababa de ser limpiada con una hidrolavadora para no dejar rastro de la carga que habían llevado al vecino país.

Además de decomisar el avión, se secuestró un teléfono celular satelital, 52.300 dólares, 106.700 pesos, dos escopetas y cinco revólveres. Todo eso se obtuvo al cabo de seis allanamientos en Concordia, autorizados por el Juzgado federal de Concepción del Uruguay, que estaba a cargo del fallecido juez Pablo Seró, quien dispuso en ese momento que tres personas queden supeditadas a la causa.