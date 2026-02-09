Litoral Stand Up Comedy presentará un espectáculo humorístico en Casa Encendida

El grupo Litoral Stand Up Comedy llevará adelante el espectáculo Comedia Encendida Volumen II el viernes 13 de febrero a las 21:30 en Casa Encendida, espacio cultural ubicado en Andrés Pazos 179, en la ciudad de Paraná. El show será protagonizado por los comediantes Belisario Ruiz, Ignacio Grünbaum, Mateo Izza, Nacho Koornstra y Lisandro "Bondiola" Riera, encargados de presentar rutinas con material propio en formato stand up.

El espectáculo tendrá lugar en el patio del espacio cultural, donde se montará un escenario preparado para el desarrollo del show. Desde la organización señalaron que el evento forma parte de una serie de presentaciones que el colectivo humorístico realiza en distintos espacios de la región, con el objetivo de difundir el stand up como género artístico y generar un espacio de encuentro para el público interesado en propuestas humorísticas contemporáneas.

Litoral Stand Up Comedy es un grupo integrado por comediantes que desarrollan espectáculos de humor basados en monólogos, observaciones de la vida cotidiana y anécdotas personales. El formato del stand up se caracteriza por presentaciones individuales dentro de un mismo espectáculo, en las que cada artista expone rutinas elaboradas a partir de su propio estilo.

La actividad contará además con servicio de barra y propuestas gastronómicas que funcionarán durante toda la noche.

El show será "a la gorra". Las reservas pueden realizarse a través del número telefónico 343 5336779.