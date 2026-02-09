ARCA reglamentó la ley de inocencia fiscal y comienza el blanqueo

“Lo tuyo es tuyo”, deslizaron anoche desde Economía para explicar el profundo cambio de régimen fiscal que se inicia con la reglamentación de la llamada ley de inocencia fiscal que fue aprobada el último 26 de diciembre.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la reglamentó y estará vigente desde su publicación hoy en el Boletín Oficial. Conocida como la iniciativa que busca impulsar a sacar los dólares del colchón, la idea es que, si hasta ahora todos eran sospechosos ante el ente recaudador, pasan a ser inocentes, con una batería muy amplia que abarca desde un nuevo régimen simplificado de Ganancias, el cambio en el régimen penal tributario, la reducción de multas, y el recorte de 5 a 3 años en la prescripción de los delitos de evasión.

ARCA posará sus ojos en 11.000 grandes contribuyentes, que representan el 80% de la recaudación dejando al padrón de 10 millones registrados que aportan el otro 20% a que se muevan “más libre y responsablemente”.

Un punto neurálgico es el nuevo régimen simplificado de Ganancias al que se adhiere con un solo click en la página y que solo contabilizará ingresos y egresos. No habrá que computar gastos ni variación en el patrimonio, como hasta ahora.

Otro cambio es el régimen penal tributario. Lo sintetizaron de este modo: “Los problemas tributarios se resuelven con plata”. Eso significa que si una persona evadió y paga la multa más el capital y los intereses no será perseguido en lo penal. Podría aventurarse que se trata de un giro copernicano: surge la posibilidad de extinguir la acción penal.

Si una causa ya fue iniciada, el contribuyente podrá cerrarla pagando la totalidad de la deuda más un adicional del 50%, siempre que lo haga dentro de los 30 días. Este beneficio solo podrá utilizarse una vez por persona o empresa.

En la reglamentación figura que hasta $ 1.000 millones, unos US$ 689.000 no se pagarán ganancias para bancarizar esos fondos. La finalidad es reducir la presión penal y administrativa sobre contribuyentes considerados de “buena fe” y concentrar los controles en maniobras graves y dolosas.

Uno de los ejes centrales es el principio de Inocencia Fiscal. La norma parte de la premisa de que el contribuyente debe ser considerado cumplidor. En la práctica, esto implica que ARCA ya no podrá denunciar automáticamente ante la Justicia penal en todos los casos, especialmente cuando las diferencias surjan de criterios interpretativos, cuestiones técnico-contables o presunciones legales sin otros elementos de prueba.

Actualiza los montos a partir de los cuales una infracción pasa a ser delito penal. El umbral para la evasión simple sube de $1,5 millones a $100 millones, mientras que el de evasión agravada se eleva de $15 millones a $1.000 millones.

Un punto neurálgico es el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, al que pueden adherir personas físicas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones.

En este esquema, el impuesto se calculará sobre la facturación y no sobre la evolución patrimonial, y la declaración será confeccionada por el propio organismo recaudador en base a la información disponible. Quienes paguen en término quedarán liberados de otras obligaciones formales, salvo errores graves.

Entre los considerandos se señaló: “Estamos dejando atrás un régimen perverso, de años de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión. La política expulsaba a la gente del sistema y después la trataba como un traidor a la patria, llegando al punto de pedir información por transacciones de 100 mil pesos y allanar arbolitos con doberman. Todo eso se terminó. La Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y les devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin dar explicaciones”.

Se explicó que el nuevo orden tiene 3 elementos principales: El primer componente es el Régimen Simplificado de Ganancias. “Esto va a generar un Blanqueo Popular Permanente”.

El segundo elemento es que vamos a blindar a los ahorristas de que puedan ser perseguidos por evasión y un tercer elemento es la modificación de los umbrales para el informe de los depósitos y transacciones bancarias. Por mucho tiempo el efectivo funcionó como una herramienta de protección patrimonial. AFIP revisaba todos tus gastos para perseguirte, mientras vos tenías que cuidarte tan solo para ir al supermercado.

Aquí los puntos centrales:

- Se crea un régimen simplificado de Ganancias. Se tendrán en cuenta los ingresos y los egresos. Dejan de computarse los gastos y las variaciones patrimoniales.

- Habrá una declaración jurada simplificada para poder depositar en el sistema bancario lo que está en el “colchón”. Hasta $ 1.000 millones no se pagarán impuestos. Equivale a unos US$ 689.000.

- El umbral para una evasión simple sube de $ 1,5 millones a los $ 100 millones. El umbral para una evasión agravada va desde $ 15 millones a $ 1.000 millones.

- Se modifican las multas por supuesta evasión y cambia el sistema penal tributario. La prescripción del delito por evasión baja de los actuales cinco años a tres.

- Si hay una causa penal el contribuyente podrá cerrarla pagando la totalidad de la deuda más un adicional del 50%, siempre que lo haga dentro de los 30 días.

