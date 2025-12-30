Turismo Nacional: se inició la venta de anticipadas para el estreno en Paraná

El Turismo Nacional ya puso a la venta las entradas anticipadas para la apertura del calendario en Paraná.

El Turismo Nacional volvió a elegir al autódromo del Club de Volantes Entrerrianos como sede del inicio de temporada, tal cual ocurrió en el año que se extingue. Será el primer fin de semana de febrero cuando la divisional abra una nueva campaña.

Desde la categoría dieron a conocer el valor de las entradas anticipadas que tendrá el primer evento nacional en el CVE. Con un costo de $25.000 para el ingreso al sector de generales y de $45.000 hacia el sector de boxes, las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma Ticket Motor.

Se espera una gran fiesta para el 7 y 8 de febrero, cuando las Clases 2 y 3 brinden un gran espectáculo, como ya es un clásico en cada visita del TN.

Las visitas del TN a Paraná

Será la undécima visita de la especialidad al trazado de 4.219 metros de extensión, que por sexta temporada consecutiva asegura un lugar en el calendario del TN. La primera visita tuvo lugar en el año 2004, con éxitos de Ramiro Galarza (Chevrolet Corsa) en la Clase 2 y Pablo Redolfi (Honda Civic) en la Clase 3.

Hace pocos días la categoría dio a conocer el calendario 2026, que tendrá al Autódromo Ciudad de Viedma como escenario del Gran Premio Coronación, entre los días 27, 28 y 29 de noviembre. Por lo pronto, el circuito de Paraná es la única visita que tendrá la categoría a la provincia de Entre Ríos.

De esta manera, el calendario de 12 carreras será el siguiente: el 8 de febrero en Paraná, el 15 de marzo en el Oscar Cabalén de Córdoba, el 5 de abril en Rosario, el 3 de mayo en San Juan Villicum, el 7 de junio en La Plata.

En tanto que el 5 de julio será en Termas de Río Hondo, el 2 de agosto con circuito a confirmar, el 30 de agosto en Oberá, el 20 de septiembre en Río Cuarto, el 11 de octubre en Mendoza, el 1 de noviembre en San Nicolás y el 29 de noviembre en Viedma.