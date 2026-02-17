El Club de Volantes de Chajarí ya es dueño de su predio

El automovilismo y el motociclismo de la región celebran una conquista que trasciende lo estrictamente deportivo. El pasado jueves 12 de febrero se formalizó la firma de la escritura del predio que el Municipio donó oficialmente al Club de Volantes de Chajarí, un paso legal decisivo que pone fin a una etapa de 16 años en la que el espacio se utilizaba bajo la figura de comodato.

Ubicado estratégicamente en la intersección de Avenida Libertad y Lombardía, el terreno cuenta con más de 6 hectáreas de extensión. Este espacio no solo es el escenario de las tradicionales jornadas de velocidad, sino que se ha consolidado como el epicentro de actividades que impulsan y fortalecen el motor local.

Desde la institución destacaron que este logro pertenece a la familia fierrera en su totalidad: dirigentes, socios, pilotos y colaboradores que acompañaron cada proyecto desde el año 2010. "Es un paso fundamental que nos permite consolidar nuestro crecimiento y proyectar el futuro con bases firmes", expresaron con orgullo desde la entidad.

Con la titularidad del predio asegurada, el Club ya tiene la mirada puesta en el horizonte. Lejos de conformarse con este avance institucional, la comisión directiva anunció que el próximo gran desafío será asfaltar el circuito. Esta obra, largamente anhelada, permitiría elevar el nivel de las competencias y asegurar la continuidad de las actividades independientemente de las condiciones climáticas.