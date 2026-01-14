Fútbol: Unión abrirá su año en Montevideo

El equipo de Leonardo Madelón hará su estreno en la temporada frente a Alianza Lima de Perú.

Unión de Santa Fe y Alianza Lima jugarán este miércoles, desde las 18.15, en el estadio Parque Saroldi, ubicado en Montevideo, por un amistoso perteneciente a la Serie Río de la Plata. El elenco dirigido por Leonardo Madelón comienza la preparación para su temporada 2026 contra los Blanquiazules, que se ilusionan con la llegada de Luis Advíncula.

Pese a quedar eliminado frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, el 2025 tuvo un cierre muy positivo para el Tatengue, que espera poder replicar el nivel mostrado en el Torneo Clausura durante toda esta temporada.

El primer desafío los tendrá midiendo fuerzas contra los limeños en un desafío internacional en el que se espera el debut de Matías Mansilla, ex arquero campeón con Estudiantes, que llegó en reemplazo de Matías Tagliamonte.

Del otro lado, el conjunto peruano vivió un año agridulce que tuvo como pico la eliminación a Boca Juniors en La Bombonera, pero en el que no lograron ganar ningún título, llegando incluso a caer en el clásico frente a Sporting Cristal en las semifinales del campeonato local, resultando en el despido de Néstor Gorosito.

En su reemplazo, Pablo Guede asumió la dirección técnica y esta será su primera prueba, en medio de los rumores por la posible llegada de Luis Advíncula.