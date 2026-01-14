Acuerdo Mercosur-Unión Europea: “Si se llega a dar va a ser muy beneficioso”, afirmó Bolzán

“Todos estamos esperando la baja de las retenciones a cero, y creemos que estamos muy cerca de que eso ocurra", afirmó Bolzán.

El presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Héctor Bolzán, se refirió a la realidad del sector y habló de las expectativas ante nuevas bajas de retenciones y a los beneficios del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bolzán señaló que “la provincia ha sido un récord en toneladas de trigo, pero eso no quiere decir que vaya a los bolsillos del productor porque ha bajado internacionalmente y por la calidad y los fletes que subieron, el exceso de rindes que hubo se lo llevó todo lo otro. De todos modos, hay que agradecer que hubo buenos rindes para campear todo lo negativo del trigo, donde el promedio de descuento es un 8 o 9% de calidad”.

Al respecto, explicó que “generalmente, cuando los trigos vienen bien no tienen proteína ni gluten, hay un estándar de residuo de trigo que cuando baja la proteína empieza a descontar un 2% el primer punto, un 3% el segundo y un 4% el tercero. Si se suma eso da el 8 o 9% de descuento que significa que ha salido un trigo con 8 o 9% de proteína”.

Sobre el resto de los granos, indicó que “hay dos realidades distintas en la provincia; el norte con los maíces que están buenos y el sur, sureste de la provincia, de ruta 12 para abajo, donde está muy complicado el maíz y la siembra de soja por falta de agua. En el norte el maíz está bien y creemos que habrá buen rinde, la soja de primera y de segunda están bien, y se anuncian lluvias para mañana jueves con lo cual esperamos que el sur de la provincia tenga la bendición de que caiga agua y podemos seguir esperando que se recuperen los lotes”.

A la hora de analizar las políticas del gobierno nacional, Bolzán sostuvo que “todos estamos esperando la baja de las retenciones a cero como dijo el Presidente en campaña, y que repite a cada rato, pero todavía se produjeron pocos hechos donde han bajado significativamente. Por ejemplo, en soja de un 33 a un 24% no ha sido mucho la baja, porque las bajas de precios internacionales han sido muy significativas y por eso todo el sector está pidiendo que se toquen otra vez las retenciones”.

No obstante, admitió: “Creemos que estamos muy cerca de que eso ocurra porque se acomodó mucho la macro y faltaría que tenga positiva la caja un poco más y después resignar impuesto. Eso es lo que debería hacer”. “Creo que estando en la cabeza del Presidente y del equipo, más allá del presupuesto me parece que lo va a hacer porque también la presión del sector se va a sentir porque estos precios con las retenciones no acomodan nada. Tenemos dos años por delante, pero debería ser este año la baja de retenciones para que el sector siga confiando en las promesas que le ha dado”.

Respecto del vínculo del sector con el gobierno provincial, Bolzán aseguró que “el diálogo político que tenemos con ellos es mucho más fluido que antes. Es decir, no tenemos las soluciones, pero es fluido y hay algunas cuestiones que se van solucionando. Lo que nosotros estamos pidiendo, más allá de la baja de retenciones para el sector, es ingresos brutos que nos está castigando; el impuesto al débito y al crédito que es a nivel nacional; equilibrio de impuestos entre cooperativas y acopios porque realmente la parte privada tiene mucho más impuestos que la parte cooperativista y hay una competencia desigual”.

Detalló que “lo que no vemos bien es el impuesto a las ganancias, porque para las empresas privadas es un 35% que es mucho mientras las cooperativas prácticamente no pagan ganancias, y eso es una diferencia abismal. Después el ingreso bruto es menor, las tasas son menores, entonces es grande la diferencia”.

Consultado respecto del acuerdo Mercosur-Unión Europea, aseguró que “va a ser muy significativo si ocurre. Creo que tenemos la posibilidad de que mejore todo lo que respecta a la producción, sea de carne o de grano, y que va a ser muy bueno para nuestro país y para la provincia”.

En ese marco, consideró que el principal beneficio de ese acuerdo, “será para la carne, porque tenía muchas restricciones a nivel nacional, tenía retenciones y bloqueos en Europa, donde para ingresar la carne teníamos un arancel de un 20%, que si eso se elimina es significativamente importante”.

Evaluó de todos modos que “las inversiones van a venir cuando haya confianza en que eso empiece a funcionar, porque siempre ha pasado que toman alguna medida y después con el codo la borran, entonces es el sector se ilusiona y después queda en la nada. Entonces, creemos que hay que invertir, pero para levantar el stock ganadero necesitamos mucho tiempo y todo eso va a depender de la rentabilidad. Habiendo rentabilidad, la inversión viene”.

“Se tienen que dar varias cosas, pero va a ser muy beneficioso si llegan a firmar el acuerdo”, concluyó.