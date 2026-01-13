El PJ de Entre Ríos acusó a Azcué de “mostrar la violación de derechos humanos como medidas de gobierno”

El Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos emitió un documento en el cual cuestiona a la actual gestión municipal de Concordia y puntualmente los despidos de trabajadores.

“El intendente Francisco Azcué lleva adelante una gestión municipal mediocre, sin logro alguno para exhibir, y ante la falta de políticas de cualquier tipo se sube salvajemente al tren de la crueldad de Milei y Frigerio dejando a cerca de 150 familias sin sustento económico para afrontar esta crisis social a la que nos sumergió el gobierno nacional al cual apoyan Frigerio y el mismo Azcué”, se expresó en el documento partidario enviado a ANALISIS.

Y se agrega que “a los despidos y desvinculaciones de cerca de 150 trabajadores de la Municipalidad se le debe sumar la situación de 240 empleados que se relacionaban con el Estado municipal mediante monotributo según lo que expresó el mismo oficialismo de Concordia”.

En tal sentido, el PJ entrerriano analiza que “además de la violencia de quitarle derechos a trabajadoras, trabajadores y familias en el año nuevo, el intendente de Concordia lo hace nutrido de revanchismo y persecución política, instalando un clima de politización de los despidos y bajas laborales para intentar justificar acciones que van en contra de cualquier criterio racional de gobierno. Se despidieron trabajadores de distintas áreas, con diferentes funciones, trabajadores necesarios y útiles. Y lo hicieron solo por los argumentos arbitrarios de la gestión de Azcué, dado que no existen explicaciones claras sobre los motivos, ni existieron evaluaciones serias del trabajo que realizaron los cesanteados”.

“Resulta muy grave la profundización de políticas y discursos de odio, especialmente contra los trabajadores, por parte de las gestiones de Frigerio y Azcué. La celebración de la crueldad, al despedir en el medio de las fiestas de fin de año a trabajadores, defender con un inconcebible orgullo que se pierdan puestos laborales y que familias queden en la pobreza tiene una perversidad que la democracia no debe permitir”, cuestionaron.

Asimismo, los dirigentes peronistas evalúan que “la gestión de Frigerio –como la de Azcué- son gobiernos intrascendentes que en dos años de administración nada relevante han hecho en el marco de sus competencias. No existen programas de promoción de derechos en ninguna materia, no se hicieron viviendas, no hay obras públicas, las rutas y caminos rurales son un desastre, las paritarias de trabajadores estatales van muy por detrás de la inflación real, etc. No existe nada para mostrar de sus gobiernos. Ante la falta de políticas y la pérdida total de su electorado porque sus votos se fugaron electoralmente hacia Milei como vimos en las elecciones de 2025, para transitar estos dos últimos años, tanto Frigerio como Azcué se suben sin vergüenza y reserva al tren del odio político y la crueldad que promueve Milei, copiando sus métodos, discursos y medidas como los despidos”.

En concordancia con lo explicado, sobre los motivos de las bajas y despidos advierten que existe una decisión política e ideológica en la medida y en las justificaciones que invoca la gestión de Concordia. Al respecto, desde el PJ entrerriano expresaron: “La persecución política de Azcué es el reflejo de los despidos de Frigerio a fin de año, con aspectos graves como el desmantelamiento del Registro Único de la Verdad –echando a más del 60% de los trabajadores que lo integran- cuestión puntual que le añade claramente un preocupante componente ideológico que vincula con aspectos de falta de compromiso e injustificable distancia con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Por la ausencia de logros de gobierno, por sus promesas incumplidas, ahora Frigerio y Azcué apuestan al odio, a la grieta y a la peligrosa ‘batalla cultural’ de Milei para disfrazar los paupérrimos resultados del modelo económico del gobierno nacional y la ausencia total de resultados de gestión del gobierno provincial y las municipalidades oficialistas”.

Por último, desde el Consejo Provincial del PJ entrerriano expresaron su “absoluta solidaridad con los despedidos y sus familias ante este hecho que genera enorme incertidumbre en sus vidas, solicitando que sean inmediatamente repuestos en sus lugares de trabajo por las autoridades de la Municipalidad de Concordia”.