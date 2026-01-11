Ritmos de la Tierra: música y encuentro en el Balneario Municipal

Este martes 13 de enero, a las 19, en el Balneario Municipal de Paraná se realizará una nueva propuesta cultural que celebra la identidad local a través de la música, el arte y el entorno natural.

Ritmos de la Tierra reúne a artistas locales que interpretan distintos géneros populares y latinoamericanos, generando un espacio de encuentro entre vecinos, visitantes y músicos. La iniciativa busca poner en valor los paisajes del Balneario Municipal y fortalecer los lazos entre la comunidad y la cultura de la ciudad.

En esta primera fecha se presentarán Cumpa y Te amé mucho muy: textos y canciones de un amor, una propuesta que combina textos y canciones atravesadas por el amor y la sensibilidad artística.

El ciclo continuará los martes 20 y 27 de enero, consolidándose como un espacio de disfrute cultural al aire libre durante la temporada de verano.

La actividad será libre y gratuita.