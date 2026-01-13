La paranaense Miranda Lescano Doce ya palpita la Maratón Paraná-Santa Fe

Falta poco menos de un mes para la reedición de la Maratón Acuática Paraná–Santa Fe, que volverá al escenario de las aguas abiertas después de cuatro décadas. Los nadadores comienzan a ultimar detalles de la puesta a punto para competir y disfrutar de un recorrido que para muchos los tendrá por primera vez.

Una de las grandes promesas de la natación de aguas abiertas de la región es Miranda Lescano Doce. La paranaense de 13 años, que viene de demostrar su gran nivel dentro entre las Damas de la Maratón Villa Urquiza-Paraná, será de la partida el próximo 7 de febrero en la prueba de 33 km.

“Me vengo preparando súper bien, nadando todos los días a la mañana alrededor de 8.000 y 10.000 metros. Me levanto todos los días a las 6 para ir a entrenar. Siento que me va a ir muy bien en esta maratón”, expresó la joven del Paraná Rowing Club.

Miri viene demostrando talento y una enorme proyección en el río Paraná en base a su notable esfuerzo y compromiso: “Quiero destacar que nunca tuve vacaciones. Estuve nadando mucho en el río junto a mis amigas que me hacían el aguante, algunas nadaban y las otras iban en las tablas; también mi entrenador”.

Por último, respecto de sus expectativas para la Maratón Paraná–Santa Fe, Lescano Doce indicó que “siento que puedo llegar a ganar la carrera por cómo me estuve preparando. Voy a estar muy bien acompañada por mi entrenador, mis papás que siempre están para mí, mis amigos y mi familia”.