García: “Desde el punto de vista institucional OSER está funcionando de manera perfecta”

El vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García, habló de la situación del organismo y respondió cuestionamientos de diversos prestadores que reclaman falta de pagos.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), García aseguró que OSER “tiene una relación de privilegio con los cuidadores domiciliarios, pero hay una fuerte confusión de parte de este grupo de prestadores de servicios porque muchos de ellos consideran que son empleados de la obra social. Y se ha viene haciendo todo un trabajo de concientización, de explicación, de aclararles que ellos no son empleados de la obra social, porque en reiteradas oportunidades dicen que no cobran su sueldo desde octubre o noviembre”.

“La obra social lo que hace con el servicio de cuidadores domiciliarios es cubrir una situación de un afiliado que está postrado o que no se puede valer por sus propios medios durante un horario del día en el que la familia no se puede hacer cargo. Absolutamente todos los prestadores de servicios de la obra social cobran a 60 días de prestados los servicios, y esto no es un capricho, tiene una explicación técnica y lógica. Además, los grandes prestadores como Acler, Femer, Colegio de Farmacéuticos, Colegio de Bioquímicos, entienden esto. Si se presta un servicio en enero, se presenta la facturación en febrero, se audita y se paga en marzo, con lo cual, lo trabajado en enero se está empezando en marzo, entre el 20 y el 30 de cada mes, que es cuando ingresan los fondos de la obra social. Todos, excepto los cuidadores domiciliarios, donde se hizo un trabajo enorme desde el punto de vista administrativo y de ajuste de los sistemas para que cobren a mes vencido. Hoy más del 70% de los 1.047 cuidadores domiciliarios que prestan servicio a la obra social en toda la provincia, ya cobró el mes de diciembre, por el trabajo realizado en noviembre”, explicitó.

“El 31 de noviembre termina de trabajar, presenta sus papeles en diciembre y lo que normalmente debería ocurrir es que empiece a cobrar entre el 20 y el 28 de febrero, pero en este caso el 70% ya cobró lo que trabajó en noviembre y estamos hoy terminando con aproximadamente 397 que faltan liquidar”, especificó.

Agregó que “hemos tenido un vínculo de contacto semanal con los representantes de algunos cuidadores domiciliarios, porque ellos no están nucleados en ninguna asociación. Tienen un régimen que se vale por el régimen de empleados en casas particulares, y les hemos explicado que deben presentar los papeles en tiempo y forma, porque en todo el territorio provincial hay que estar recibiendo todo el mes la documentación de más de 1.000 personas a las que hay que auditar, y todo ese trabajo administrativo tiene un volumen que lleva su tiempo. En la última reunión que tuvimos con ellos les anunciamos que vamos a implementar una plataforma virtual para que ellos directamente desde su casa, con el celular, puedan subir toda la documentación con las facturas del mes que han trabajado, para que se haga más ágil la liquidación y el pago, y así evitar que tengan que ir a una sede física y mandarla a Paraná para que se haga la tarea administrativa”.

En este marco, cuestionó que “hay un grupo de cuidadores domiciliarios muy combativo que no tiene en claro cuál es el vínculo que los une con la obra social; la obra social no les tiene que pagar un sueldo, les tiene que pagar por un servicio y debería pagarles, como se hace con todo el mundo, a los 60 días de prestado el servicio, pero a ellos les estamos pagando a los 30 días de prestado el servicio porque entendemos que es un grupo muy vulnerable y más allá de que ellos no tienen relación de dependencia con la obra social, sabemos que muchas veces es el único ingreso que tiene esa persona para poder subsistir. Hay un grupo que amenaza permanentemente con cortar la calle, con encadenarse, y la verdad es que no tenemos un vínculo de relación laboral con ellos, han sido un grupo privilegiado dentro del universo de prestadores de la obra, yo personalmente me encargué de establecer un vínculo permanente con ellos y me cuesta entender esta actitud que asumen algunos de ellos”.

Problemas con cirujanos

Consultado por la situación con los profesionales cirujanos que advirtieron que estaba en riesgo la prestación a OSER, García sostuvo que “fue una declaración irresponsable desde todo punto de vista y fuera de lo legal porque nosotros no tenemos ningún tipo de convenio con ninguna asociación de cirujanos”.

“Me enteré que existía una asociación de cirujanos cuando hicieron esa presentación, nosotros tenemos dos grandes convenios que pueden nuclear a profesionales médicos que realizan cirugías: Femer (Federación Médica) con el cual tenemos un acuerdo vigente que está completamente operativo y Acler (Asociación de Clínicas y Sanatorios) con el cual tenemos un acuerdo vigente que está completamente operativo, desconocemos en absoluto a esta asociación y desde el punto de vista legal no tenemos ningún tipo de convenio. Entendemos que básicamente son profesionales de Paraná que están nucleados en el Círculo Médico de Paraná que pertenece a la Femer y, por supuesto, de inmediato hablamos por teléfono con las autoridades con las que tenemos vínculo para decirles que presten atención a este tipo de declaraciones que generan angustia, ansiedad, preocupación porque se hablaba de la posibilidad de suspender cirugías”, explicitó.

“De hecho, no se suspendió ninguna cirugía, no se va a suspender ninguna cirugía, salvo que algún profesional diga que no quiere atender por esta obra social, lo comunique como corresponde y que siga desarrollando su tarea sin atender afiliados de la OSER. Pero así de esta manera, la nota es totalmente improcedente e irresponsable también”, sentenció.

Conflicto con kinesiólogos

García admitió que “hubo un cuello de botella que tuvimos en octubre, noviembre y diciembre” lo que provocó falta de pago, pero informó que “a la Asociación de Kinesiólogos de Entre Ríos se le hizo un pago la semana pasada, el saldo a pagar es de enero de 2026, diciembre del 2025 ya se pagó y a la Unión de Kinesiólogos de Entre Ríos ya se le pagó diciembre de 2025”.

“Es cierto que tuvimos un cuello de botella, pero ya está saldado y están completamente vigentes esos dos convenios”, resumió.

La situación con odontólogos

Al respecto, aseveró que “no es tanto un conflicto sino la imposibilidad económica de poder afrontar un servicio prestacional que tiene costos elevadísimos. En el caso particular, el ex IOSPER venía arrastrando prácticamente 10 años sin prestar regularmente el servicio. Hay dos Círculos en la provincia y un grupo de profesionales individuales que prestan servicio, y para ese grupo estamos evaluando una mejora arancelaria porque también corresponde ya en esta altura del año hacer una actualización y estudiamos de manera muy responsable cuál va a ser la modalidad para reiniciar la prestación del servicio odontológico masivo en toda la provincia”.

Al respecto, remarcó que “no podemos irresponsablemente abrir y firmar un convenio y a los tres o cuatro meses decir que no lo podemos pagar”.

En cuanto a los altos costos de esta especialidad, planteó que “hay una demanda contenida muy grande y como la odontología en sí es una prestación cara, cuando abramos la oferta esa demanda contenida no puede comprometer el equilibrio económico y financiero de la obra social. No es que el problema sea que la prestación es cara, tiene su costo, pero sí es una prestación muy demandada, y estamos haciendo un análisis muy exhaustivo”.

De todos modos, recordó que “por gestión del gobernador con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande recibimos como donación 16 equipos odontológicos nuevos de última generación, los que se van a instalar en localidades donde generalmente cuesta mucho conseguir profesionales que firmen convenio con obras sociales porque son muy pocos odontólogos y ninguno quiere trabajar por obra social. Creemos que, por lo menos en esas localidades, vamos a empezar a dar respuesta, con consultorios propios de la obra social, que es algo inédito”.

Adelantó que “hay tres o cuatro localidades ya definidas, seguramente irá una a Santa Elena; una a Feliciano, una a Villa Paranacito, probablemente se coloque también una en Ibicuy, hay una en Federal que está avanzada la obra y una en Villaguay donde también está avanzada la obra civil”. “Estamos avanzando con todas las obras civiles que se requieren para la instalación de estos equipos y además comprando el resto de las cosas que no recibimos en donación, que son los denominados equipos periféricos que son montos elevadísimos, donde hay que comprar equipos de rayos, esterilizadoras, comprensores, instrumental, insumos. Es una tarea bastante importante, pero creemos que, al menos, en esas localidades va a tener un impacto sanitario muy grande para nuestros afiliados”, puntualizó.

Agrego que “en el mismo sentido hemos avanzado bastante con el Ministerio de Salud, porque es muy probable que firmemos convenio con el Ministerio para la utilización de los consultorios odontológicos que pertenecen a los hospitales y centros de salud para que puedan brindar servicios a nuestros afiliados en aquellos horarios donde el equipamiento está ocioso, como puede ser en centros de salud que no atienden por la tarde o en hospitales donde baja la demanda. En algunos puntuales es posible que firmemos convenio con el Ministerio de Salud para que nuestros afiliados se puedan atender en esos consultorios”.

“Estamos con ingenio y con responsabilidad tratando de buscar soluciones alternativas o inéditas y lentamente vamos restableciendo la prestación del servicio de odontología sin comprometer la responsabilidad de pago que tenemos para cada uno de nuestros prestadores”, resumió.

Salud mental y servicio de psicología

Consultado respecto de las prestaciones de psicología, García admitió que “es muy difícil y es poco el avance que ha habido en ese sentido justamente porque hay una situación bastante parecida a la de odontología; los psicólogos y los psiquiatras son dos de las profesiones más demandas por la población y esto sucede a nivel mundial. En OSER no tenemos actualmente convenio con el Colegio de Psicólogos, estamos siempre a la expectativa de ver cómo se avecina la realidad económica de la obra social de este año para, de a poco y con responsabilidad, tratar de ir restableciendo esos convenios”.

“Nosotros administramos fondos para la prestación de servicios de salud, y esos fondos el día 20 de cada mes cuando empiezan a ingresar los aportes a la obra social, inician, y el 30 cuando se terminó, se terminó, y con esa plata hay que hacer todo. Acá no hay una decisión de no dar las prestaciones que correspondan, lo que hay es la responsabilidad enorme del Directorio, incluidos los vocales de UPCN y AGMER, que han entendido que muchas veces la demanda es infinita pero el presupuesto mensual tiene un principio y un fin. Y ellos también acompañan las decisiones para garantizar los recursos y solamente contratar prestaciones que sepamos con fehaciente seguridad que se van a poder pagar, si no se pueden pagar, no se puede contratar más allá de que sea una demanda de nuestros afiliados”, analizó.

Situación financiera de OSER

Consultado respecto de la cuestión económica del organismo, García planteó que “los únicos recursos que ingresan a OSER son los aportes patronales de toda la administración pública provincial, de todos los poderes y jurisdicciones, y los aportes personales de nuestros afiliados, y en la medida en que las paritarias vayan acompañando aumentos remunerativos, vamos a ver aumentados nuestros ingresos”.

En relación con esto, planteó que al no haber incrementos salariales remunerativos “se explican todos los resguardos y cuidados que tenemos para la contratación de servicios, sabiendo que no hubo aumento de los ingresos, sería muy irresponsable salir a contratar más servicios que hoy no se están prestando”. “La obra social no tiene plata disponible, cuando la obra social tiene este delicado equilibrio económico cualquier prestación nueva que se contrate si no va acompañada a la seguridad de que se podrá abonar, va al déficit. Y una de las cosas que, obviamente, la obra social tiene que tratar de evitar es un déficit inmanejable. Del mismo modo, como dice nuestro presidente Mariano Gallegos, no tendríamos que tener ni un solo peso de superávit porque acá cada centavo que entra a la obra social tiene que ir para la prestación del servicio”, sentenció.

En ese marco, destacó que “hemos bajado el gasto administrativo de la obra social y estamos por debajo de lo que estipula la Superintendencia de Servicios de Salud, más allá de que no es entidad vinculante para nosotros, pero la tomamos como parámetro. El gasto administrativo ronda el 8% cuando la Superintendencia estipula que no debe superar el 10 y cómo máximo el 12%. Es decir que estamos haciendo todos los acomodamientos administrativos para mantener el nivel de gastos que no sea prestacional en lo mínimo posible para que cada centavo que ingrese a la obra social pueda ser destinado para la prestación de servicios de salud”. “Al no tener aumento de ingresos, es muy difícil lograr cerrar los números y cubrir las pretensiones de todos”, sintetizó.

Amparos judiciales

Consultado al respecto, García apuntó que “de noviembre de 2024 a noviembre de 2025 bajaron los amparos un 90%” y explicó que esto se debe “a que se tomaron todas las medidas necesarias para evitar amparos”. “La ex obra social IOSPER tenía un sistema donde las intimaciones y las cartas documentos se ignoraban, y eso lógicamente terminaba en un amparo. Nosotros hicimos todos los ajustes administrativos, hablamos con toda la gente de asesoría legal, gerencia prestacional y gerencia de administración para que, cuando por algún motivo una filiado presenta una intimación, se evalúe la situación y se de la respuesta inmediata para que esa intimación no se transforme en carta documento y en amparo”, sostuvo.

Ejemplificó que “cuando llegó la intervención a la obra social había reintegros, que es otro enorme universo administrativo, que llevaban siete u ocho meses de demora. Hemos achicado esos tiempos de forma considerable y eso pone al afiliado con un mejor nivel de respuesta y hace que caiga drásticamente el nivel de amparos”.

Trabajo diario

Respecto del trabajo del nuevo Directorio integrado por vocales gremiales, tras las fuertes críticas de los sindicatos a la intervención y la modificación de la obra social, García refirió: “Yo separo el aspecto personal del institucional. En lo personal, para mí fue un enorme placer saber que la doctora Flavia Maidana sería representante de UPCN porque la conozco desde hace más de 20 de trabajar en atención primaria de la salud, y es una persona comprometida e involucrada con la salud pública, además tiene experiencia legislativa, y creo que es un lujo contar con una persona de semejante experiencia. Respecto del profesor Eduardo Franco Weiss, no lo conocía, pero al ser empleados de la obra social, el impacto desde lo emocional que ha tenido con los empleados que lo aprecian y lo quieren muchísimo es importante. Es una persona encantadora, proactiva, que viene permanentemente con propuestas, que se informa, estudia”.

“Desde lo institucional es un lujo tener el Directorio como está funcionando, es muy importante salir de la etapa de intervención donde todo recaía en la cabeza del presidente y el vice, y hoy la obra social funciona de manera orgánica, hay reuniones de directorio permanentes y frecuentes, se trabaja en armonía y codo a codo, y desde el punto de vista institucional la obra social está funcionando de manera perfecta”, concluyó.