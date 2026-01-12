Paraná: el Premate de Cebadores renovó la cultura matera y un trabajador municipal accedió a la final

El trabajador municipal, Sergio Bobadilla, resultó ganador del concurso de cebadores y accedió a la final del certamen.

La primera jornada de esta competencia tuvo lugar en el Festival Popular del Parque Lineal Sur y convocó a vecinos y vecinas de distintas edades. Este concurso se afianza como un espacio de difusión de la tradicional infusión.

El Premate de Cebadores es organizado por el Centro Comunitario Solidaridad, en colaboración con el Municipio, con el objetivo de definir a los finalistas del concurso quienes participarán durante la Fiesta Nacional del Mate por importantes premios como viajes a Río de Janeiro y Bariloche.

“Con el concurso de cebadores se palpita una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate. Tenemos al ganador del concurso y que pasa a la gran final en una de las noches del Festival. Así que estamos contentos por los cientos de vecinas y vecinas que vinieron al Festival”, celebró el viceintendente David Cáceres, según publicó el portal oficial de la Municipalidad de Paraná.

Liliana Godoy, referente del Centro Comunitario Solidaridad, reivindicó el trabajo de la organización para sostener el espíritu de la Fiesta del Mate. “Tenemos dos comedores a cargo. Durante 40 años trabajamos para que esta fiesta vaya creciendo”, manifestó.

Un trabajador municipal, ganador del concurso

Sergio Bobadilla resultó ganador del concurso de cebadores y accedió a la final del certamen. “Cebo los mates como me enseñaron mis padres y aprendí mucho de mi querida suegra. Le saco el polvillo al mate y saco la yerba hacia un costado; después echo el agua en la bombilla”, reveló.

“En los últimos dos años han venido muchos chicos jóvenes y con una excelente cebadura de mate. Cuesta mucho evaluarlos porque ceban muy buenos mates”, dijo Stella Maris Comas, integrante del jurado, consignó el portal oficial de la Municipalidad de Paraná.

El Premate de Cebadores continúa con las siguientes jornadas en los Festivales Populares:

-16 de enero: Anfiteatro Linares Cardozo (San Agustín)

-23 de enero: Miradores de Bajada Grande

-30 de enero: Parque Gazzano

Todas las jornadas comenzarán a las 20 horas.

A estas instancias se sumarán nuevas rondas clasificatorias que se llevarán adelante el viernes 6 y el sábado 7 de febrero durante la Fiesta Nacional del Mate, ampliando las posibilidades de participación y selección.

Inscripciones en el siguiente link:

http://docs.google.com/forms/d/1xPqLOPFT1sLW_RyJ7lU4SouG_jztYo2EvTqwKZG2swM/viewform?pli=1&ts=69627a22&pli=1&edit_requested=true