Concordia: tras la denuncia de la concejal Villalba, la Justicia dispuso restricciones al intendente Azcué

El juez Civil y Comercial N° 1 de Concordia, Julio Cesar Marcogiuseppe, dispuso este martes medidas de restricción de acercamiento al intendente de esa ciudad, Francisco Azcué (Juntos), respecto de la concejal justicialista Claudia Villalba, que lo denunció por ejercicio de violencia de género durante el entredicho que protagonizaron el sábado en medio de la Maratón Internacional de Reyes a propósito de la decisión oficial de dar de baja 130 contratos de trabajadores municipales.

En la resolución, con vigencia desde este martes 13, se dispuso la “prohibición de actos molestos y/ perturbadores a fin de evitar nuevo conflicto”.

En las primeras horas de 2026, la administración del intendente de Concordia, Francisco Azcué (Juntos), dispuso la baja de no menos de 140 contratos de empleados en la Comuna.

La medida, explicó el gobierno municipal, se dio “en el marco del proceso de ordenamiento y eficiencia del Estado municipal”. Así, la Comuna no renovó “más de 130 contratos administrativos”.

“La medida alcanza a contratos que finalizan en diciembre y que, luego de un análisis técnico y administrativo, no fueron renovados debido a irregularidades detectadas en su origen, entre ellas la falta de funciones asignadas y contrataciones realizadas a último momento, sin necesidad operativa justificada. El objetivo es cuidar los recursos públicos, mejorar la eficiencia del Estado y garantizar mejores servicios para los vecinos”, indicó la administración Azcué.

“Estamos cuidando los recursos, que no son del gobierno, sino de cada vecino que paga sus impuestos. Recibimos un municipio con contratos firmados de manera irregular, sin respaldo administrativo y con fines claramente proselitistas. Se mandaron un “festival de contratos” que incluyó más de 900 casos, entre pases a planta permanente y contratos los últimos meses del 2023, antes de dejar la gestión, eso no se puede sostener y lo estamos ordenando”, explicó el propio intendente, publicó el portal El Entre Ríos.

El sábado pasado, la concejal Villalba fue a pedirles explicaciones a Azcué en público y se produjo el diálogo que sigue:

-Le quiero pedir para hablar el lunes por la gente que quedó afuera (del Municipio) -intervino Villalba.

-Ustedes les tienen que pedir disculpas a los concordienses porque en 2023 vos, (el exintendente del PJ) Enrique Cresto, tus compañeros del Concejo produjeron 900 altas… -la cortó Azcué.

-Usted sabe que no es así…

-No, vos sos una sinvergüenza. Ustedes defraudaron a los concordienses. Tienen que pedirles perdón.

-Ustedes son unos sinvergüenzas.

La abogada María de los Ángeles Petit, que representa a la edil, explicó que Villalba, anoticiada de la caída de más de 100 contratos en la Municipalidad de Concordia, “trató de comunicarse con el intendente en varias oportunidades para pedir una audiencia, para dialogar, y analizar la razón de esa medida. Pero el intendente no quiso recibir ningún petitorio, no recibió a los gremios y no la recibió a la concejal. La primera aparición pública del intendente después de los despidos fue el sábado, en la Maratón de Reyes. Alrededor de las 20 del sábado la concejal lo encuentra, y pretende hablar con él. Lo sigue, y le pide una audiencia. Pero cuando intenta hablar con el intendente, empiezan los manotazos y empujones por parte de la seguridad. El intendente estaba rodeado de por lo menos cinco o seis personas de seguridad privada. Y cuando ella logra acercarse y le dice de la reunión, bueno, el intendente pierde los estribos y le empieza a gritar, le dice, ´sos una sinvergüenza, la gestión de Enrique Cristo es la responsable de esto, ustedes son los que tienen que pedir perdón a la sociedad´. Entonces, la concejal le contesta que no, que en realidad lo que pasa es que hay una ineficiencia en la gestión de gobierno del intendente. El tema es que cuando van, mientras sucede esto, el intendente se adelanta, habla con su gente de seguridad, específicamente con una expolicía o policía, todavía no sabemos bien cuál es su rango, Claudia Saucedo. Esta chica se vuelve y empieza a agredir a la concejal; también otra persona de seguridad la toma por atrás, y producto de eso, bueno, Claudia tiene arañazos en los brazos, tiene dedos marcados en la parte de los antebrazos superiores, y tiene algunos golpes en la espalda. Bueno, producto de eso hicimos una denuncia, en realidad son dos denuncias”, publicó el portal El Entre Ríos.

Petit detalló luego: “Hicimos una denuncia penal por lesiones, que fueron constatadas por el médico policial de la jefatura departamental de Concordia, que dio lugar a que en la noche de ayer (por el domingo) la jueza de Garantías en turno de feria, la doctora Delfina Geist, dictaminara medidas de protección para la concejal, en contra de dos personas, Claudia Saucedo, parte del equipo de seguridad del intendente, y la directora de protocolo y ceremonial, Fátima Arce, que es una de las personas que la empieza a agredir cuando ella trata de acercarse a hablar con el intendente. Y, por el otro lado, se realizó una denuncia civil contra el intendente por violencia de género encuadrada en violencia simbólica verbal e ideológica. Esa segunda denuncia está siendo evaluada por el juez”.

La letrada entiende que la situación de Azcué puede verse comprometida en la Justicia porque es “reincidente”. Al respecto, recordó que el jefe comunal “tuvo una denuncia de violencia de género institucional, fue encontrado responsable en el hecho, se establecieron medidas de protección. Ahora, la situación se repite, y como prueba hemos entregado a la Justicia una serie de videos de lo que ocurrió el sábado”.