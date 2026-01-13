Antivero: “Planteamos discutir salarios en diciembre para que en marzo inicien las clases y no hubo respuesta”

El flamante secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, analizó la situación del sector desde diversos aspectos, aunque apuntó que “lo salarial está primero en la agenda”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Antivero sostuvo que “no sorprende el escenario” de inicio del año donde ya hubo protestas contra el gobierno provincial por despidos y falta de paritarias salariales. Ante ello, planteó que “como primera estrategia tenemos que profundizar nuestra concientización sobre los trabajadores de la educación, sobre los docentes, sobre el estado de situación que nos afecta tanto en lo que tiene que ver con la política educativa como con lo salarial. Por lo tanto, nuestro horizonte es iniciado en el ciclo lectivo, pero primero tratando de ganar la agenda mediática, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra situación salarial y la posibilidad de perder derechos, tanto en el marco provincial como en el marco nacional”.

“Teniendo en cuenta que venimos de un año donde se aprobó un presupuesto donde el Estado Nacional busca desfinanciar lo que es la educación pública y que, por supuesto, nos va a afectar, y también teniendo en cuenta que ese presupuesto busca no cumplir con lo que dice la ley de financiamiento educativo, que el Estado debe invertir el 6% del producto bruto anual. Por lo tanto, nos encontramos con ese obstáculo, donde también vamos a encontrar que lo que tiene que ver con las escuelas técnicas y agrotécnicas van a tener un desfinanciamiento mucho más agudo del que se venía dando. Y eso sumándole un escenario de conflicto que tiene que ver con algo que no se terminó de resolver en el ciclo lectivo 2025 que tiene que ver con nivel superior y además con la posibilidad de una reforma previsional como iniciativa por parte del gobierno provincial”, describió.

Analizó que en esta época “es mucho más difícil” la militancia gremial: “Somos parte de una sociedad en donde hay una construcción de sentido que hace que un gran sector vote a proyectos políticos que buscan vulnerar derechos y eso complejiza mucho la situación. Por lo tanto, el desafío es mucho más grande todavía, sobre todo en estos tiempos donde las redes sociales son una herramienta esencial de la construcción de sentido. Es decir, esto de pensar que un determinado proyecto político puede avanzar o puede hacer mejor la sociedad, quitando derechos y atacando a la clase trabajadora. Por lo tanto, es mucho más difícil, donde nosotros constantemente nos replanteamos la búsqueda de herramientas y de estrategias para poder avanzar sobre eso, y en donde nuestro objetivo está construir la correlación de fuerzas en las bases y buscar concientizar en los compañeros. En el mientras tanto, entendimos que sí hubo un revés muy importante en lo que tiene que ver con las elecciones legislativas, donde un gran sector de la sociedad pensó que iba a ser un freno para todo lo que se venía dando y, al contrario, el gobierno nacional se vio muy fortalecido en ese sentido y decidió avanzar, por ejemplo, en el proyecto de presupuesto para el 2026 donde nosotros nos vemos totalmente afectados”.

El dirigente planteó que el gobierno provincial “va en la misma línea del discurso del Gobierno Nacional y el gobierno de Javier Milei anunció todo lo que iba a hacer y lo está cumpliendo en un gran porcentaje. A diferencia de los ’90 nadie se desayunó con alguna sorpresa, por lo tanto, esto es mucho más complicado porque cuenta con un gran consenso social y eso hace que sea mucho más difícil poder avanzar y nos deja en una situación de resistencia”.

En cuanto a lo pedagógico, sobre posibles modificaciones de planes de estudio y del sistema educativo, apuntó que “no existe un avance concreto en lo oficial, pero hay un proyecto de ley que ha circulado como borrador que es el proyecto de ley de libertad educativa, tal como lo llaman donde se ve afectado totalmente el sistema educativo tal como lo conocemos hoy, por lo tanto también es parte de nuestro desafío concientizar sobre qué es lo que puede pasar y la vulnerabilidad en la que nos deja, tanto a los trabajadores como a los alumnos”.

Al respecto, ahondó que “decir que el sistema puede llegar a modificarse o a desaparecer tal como lo conocemos hoy, es por ejemplo volver a una situación muy semejante a la pandemia, donde las familias decidían si el chico estaba en la presencialidad o llevaba a cabo la trayectoria escolar desde la casa, por lo tanto, todo eso se puede modificar. Aparecen algunas figuras de autoridad dentro de lo que es la comunidad educativa como los consejos escolares donde estarían integrados totalmente por los padres y ellos definirían si un directivo tendría continuidad o no. Esto parece realismo mágico, pero es parte de ese proyecto y en la ‘locura política’ que maneja este gobierno no creemos que eso quede solamente en un borrador, sino que podría avanzar en el formato de un proyecto de ley dentro del Congreso”.

Ante eso, adelantó: “Nosotros hemos definido avanzar políticamente, entrevistándonos y buscando charlar con los legisladores nacionales que representan a Entre Ríos para ver cómo votarían en este sentido. Esta semana nos estaríamos reuniendo con los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay, en Gualeguaychú. En el caso de otros legisladores como Blanca Osuna sabemos cuál es su postura porque ha venido trabajando con la CTERA y ha hecho aportes, aunque eso no quita también que nos reunamos con ella”.

“No nos deja de preocupar esta posibilidad porque además ese proyecto de ley también genera la posibilidad de que desembarquen dentro del sistema educativo diferentes sectores empresariales buscando algún rédito económico, quitando la perspectiva que tenemos nosotros de mirar a la educación como un derecho”, resumió.

Conflicto salarial

Consultado respecto de la cuestión salarial y el reclamo por paritarias, Antivero aseguró que “lo salarial está primero en la agenda”.

“Nosotros conseguimos que ningún trabajador puede tener la perspectiva de generar una calidad educativa si no tiene un buen salario. Esto que parece algo simple cuando lo explicamos, es necesario decirlo mil y un veces porque necesitamos que la sociedad lo entienda. Ningún trabajador puede pensar sus clases, ningún trabajador de la educación puede pensar una planificación con una didáctica apropiada del curso que tiene, si no está sabiendo que puede llegar a fin de mes y que puede vestir a sus chicos. Algo tan sencillo como esto hay que explicarlo un montón de veces para que la sociedad lo entienda y que entienda a ese trabajador que va a la escuela donde se encuentra con una gran conflictividad social también, porque los papás y las mamás, en un gran porcentaje, también entran dentro de lo que es la desocupación y eso altera notablemente lo que es el contexto familiar”, planteó.

En ese contexto, remarcó: “Veníamos planteándole al gobierno provincial sentarnos a discutir salarios en el mes de diciembre con la intención de tener un margen mucho más amplio de cara al inicio del ciclo lectivo 2026 y poder llegar sin medidas de fuerza para que el primer día de clase los chicos estén en las escuelas, que es nuestra intención. Pero si no hay una propuesta salarial acorde que podamos negociar, que podamos discutir, que podamos acordar esto queda mucho más lejano en la agenda. Hemos tenido la vocación de poder dialogar previamente, inclusive considerar enero para discutir salarios, con la intención firme de que el 2 de marzo los chicos inicien las clases, pero no hubo respuesta. Lo único que sabemos a través de los medios es que, a través del flamante presidente del CGE, Carlos Cuenca, en el mes de febrero el gobierno nos estaría convocando a discutir salarios. Entendiendo, además, que la reconstrucción de nuestro salario no se va a poder realizar solamente en un acuerdo salarial, sino que es un proceso mucho más largo de acuerdo al proceso de deterioro que ha tenido en los últimos años nuestro salario”.

Sobre la situación de quebranto económico de la docencia, sostuvo que “tenemos indicativos que nos llevan a hacer una lectura de una situación dramática en la mayoría de los Departamentos. En el caso de nivel primario, las maestras buscan un segundo cargo en el marco de lo que es el artículo 40 de la Constitución Provincial para poder llegar a fin de mes, lo que implica que se trabaje doble turno en dos cargos lo que afecta la calidad educativa porque también cada docente tiene una familia, tiene un contexto familiar al que le tiene que dedicar tiempo y esto genera un desgaste. Esto se da en la mayoría de los Departamentos y no es solamente ante la necesidad o la falta de docentes, sino que es una elección de cada docente de primaria que busca resolver la cuestión salarial. Y de la misma manera, en el nivel secundario encontramos docentes que tienen la carga horaria total de 36 horas, donde tampoco están llegando a fin de mes. Eso también es parte de la dimensión que encontramos en lo que tiene que ver con el deterioro salarial”.

Sobre la falta de docentes, afirmó que “viene ocurriendo en determinados Departamentos de la provincia, pero es un fenómeno que se da a nivel mundial; la Internacional de la Educación, el sindicato mundial del que es parte la CTERA, nuestro sindicato nacional, ha hecho una lectura sobre esto y tiene que ver con la definición de diferentes gobiernos que han buscado desfinanciar el sistema educativo haciendo que la docencia no sea un trabajo atractivo o de ascenso social para un determinado sector de la sociedad. Por lo tanto, esto también define o caracteriza determinado proyecto político donde, por supuesto, la educación pública no está dentro de su agenda”.

En cuanto a la cuestión social, Antivero señaló que “no tenemos indicativos de que haya un aumento en el presupuesto de lo que tiene que ver con comedores y tampoco hay una contención por parte del Estado con respecto al trabajo docente en lo que tiene que ver con la conflictividad social. Cuando hay en determinados sectores un nivel de desocupación muy grande, y hay un ejemplo claro con la crisis del 2001, donde llevó mucho tiempo poder recuperar y salir de lo que fue la devaluación educativa, más allá de lo económico, hubo un impacto social donde se hizo una lectura y donde posteriormente la presencia del Estado fortaleció y generó la posibilidad de salir de esa crisis. Pero no somos ajenos a lo que pasa alrededor de la escuela; cuando hablamos de comunidad, tiene que ver con lo que les pasa a los padres, con lo que les pasa a las familias, con lo que genera la posibilidad de una situación de desocupación”.

Reforma previsional

Consultado respecto del proyecto provincial de reforma previsional, comentó que “lo que sabemos es lo que el gobierno ha instalado en la agenda mediática a través de declaraciones de funcionarios, como el ministro (de Gobierno y Trabajo) Manuel Troncoso, que ha dicho que hay que discutir el 82% móvil, o el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, que expresó en el marco de la Intersindical la posibilidad de hacer una reforma del régimen previsional debido a que hay un déficit de la Caja. En función de esto no tenemos datos de que exista un proyecto oficial todavía, entendemos que lo va a haber porque si el gobierno buscó instalarlo en la agenda mediática es porque ha decidido avanzar y porque encuentra un gran consenso social a partir de las legislativas del pasado 25 de octubre. Por lo tanto, sabemos que está en la agenda del gobierno avanzar con esto”.

Situación de la obra social

En cuanto a la realidad de la obra social estatal, Antivero planteó que “si bien podemos destacar que existe un diálogo interno muy profundo y bastante claro dentro de lo que es el directorio de la OSER, entendemos que no políticamente hacia lo que tiene que ver con el funcionamiento de la obra social y sobre todo directamente cuando un afiliado a la obra social necesita hacer uso, no encontramos una mejora total como se anunció en el marco de lo que fue la disputa con el proyecto de ley de la OSER y cuando fue la intervención”.

“Hace un poco más de un año el Poder Ejecutivo había anunciado que el fundamento de intervención tenía que ver con determinados casos de corrupción, que nosotros hemos mencionado que en ese caso el gobierno debe ir a la justicia, pero todavía no ha ido, por lo tanto, estamos esperando esa iniciativa. Y encontramos que no hubo una mejora por parte de la obra social, donde seguimos encontrando reclamos de afiliados que tienen que ver con que no hay un porcentaje de cobertura de medicación como existía con el IOSPER, de la misma manera con lo que tiene que ver con ortopedia y otras prestaciones. Por lo tanto, no estamos totalmente satisfechos con respecto a lo que tiene que ver con el funcionamiento de la OSER”.

Ante ello, advirtió: “Estamos en un diálogo continuo con nuestro representante vocal que fue definido por un congreso de nuestra entidad en agosto del año pasado, Eduardo Franco Weiss, porque constantemente somos fusibles de recepción de reclamos por parte de los afiliados. En síntesis, la obra social sigue funcionando igual que cuando era IOSPER o, en algunas dimensiones, mucho peor”.