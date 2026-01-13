Concepción del Uruguay: quejas de vecinos por el mal estado de las calles en el Barrio Planta Emisora

Vecinos del barrio Planta Emisora de Concepción del Uruguay reclaman el enripiado de la calle Pasaje Río Uruguay porque quedan prácticamente aislados en los días de lluvia.

Desde hace más de un año, los vecinos del barrio Planta Emisora de Concepción del Uruguay conviven con una realidad que se repite cada vez que el cielo se nubla y la lluvia cae con intensidad. La calle Pasaje Río Uruguay -ex Calle Pública 513-, en el tramo comprendido entre 11 del Norte y Corrientes, se transforma en una trampa de barro que vuelve imposible el tránsito y deja, literalmente, aisladas a varias familias.

El reclamo realizado el 21 de mayo del año pasado. Sin respuestas.

El reclamo no es nuevo ni desmedido. Desde mayo del año pasado, los vecinos vienen solicitando una intervención mínima pero urgente: el enripiado de una calle de tierra que, en condiciones climáticas adversas, impide el ingreso de vehículos particulares, servicios esenciales y, lo que resulta más alarmante, ambulancias. La intransitabilidad no solo complica traslados; altera la rutina diaria, dificulta el acceso al trabajo, a la escuela y expone a los habitantes a situaciones de riesgo que podrían evitarse con una obra básica.

La problemática no termina allí. En un barrio que crece y se consolida, también emerge la necesidad de un espacio público que favorezca la convivencia y el encuentro. Una plaza, un área verde o un sector de juegos infantiles no son un lujo: son parte del entramado urbano que garantiza calidad de vida, integración y pertenencia comunitaria. Hoy, esa demanda elemental sigue sin respuesta.

El silencio oficial frente a estos reclamos genera desazón y una sensación de abandono que duele. Las políticas urbanas no solo se miden en grandes obras o anuncios, sino también en la atención de estos pedidos concretos que hablan de dignidad, equidad territorial y el derecho a una mejor calidad de vida. Los vecinos de Planta Emisora no piden privilegios: piden ser escuchados y que su barrio deje de quedar, cada vez que llueve, al margen de la ciudad.