Un registro consular del siglo XX aporta nuevas pruebas sobre la identidad de Gardel

La Comisión Gardel Rioplatense, integrada por investigadores y gestores culturales de Uruguay y Argentina, dio a conocer un hallazgo documental que vuelve a colocar en discusión el origen de Carlos Gardel. Se trata de un documento emitido el 8 de octubre de 1920 en el Consulado de Uruguay en Buenos Aires, mediante el cual el propio cantor habría declarado haber nacido en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887.

Según los investigadores, el documento en cuestión habría funcionado como una partida de nacimiento provisoria. Fue tramitado por Gardel ante un cónsul uruguayo. En ese momento, el cantante se encontraba sin documentación oficial que acreditara su identidad y necesitaba regularizar su situación para poder gestionar la ciudadanía argentina. El acta consular le permitió avanzar con ese trámite en un período en el que su carrera artística ya tenía proyección internacional y requería resolver cuestiones legales vinculadas a viajes y contratos en el exterior.

De acuerdo con la información difundida, el acta corresponde al folio 907 de un antiguo bibliorato conservado en el Consulado Uruguayo en Buenos Aires, en el que se consigna que Carlos Gardel era hijo de Carlos y María Gardel, ambos uruguayos, que su ocupación era la de artista y que su estado civil figuraba como soltero. El documento fue localizado por una escribana uruguaya durante una revisión de archivos consulares y será sometido a distintos estudios periciales para determinar su autenticidad y antigüedad.

La hipótesis del nacimiento de Gardel en Uruguay no es nueva y forma parte de una de las versiones que circulan desde hace más de un siglo. De acuerdo con esa línea de investigación, el cantor habría nacido en Tacuarembó un 11 de diciembre, con fechas que oscilan entre 1883 y 1887. Diversos organismos e investigadores uruguayos sostuvieron esta postura, señalando que, superados los 30 años de edad, Gardel figuraba como indocumentado, una situación que explicaría la necesidad de recurrir a un trámite consular excepcional.