Ferrero Cantina recibirá una programación de microteatro y poesía

El viernes 16 de enero, a partir de las 21, Ferrero Cantina Cultural, ubicada en calle Piedrabuena 133, será escenario de una propuesta artística de microteatro y poesía organizada por el espacio El Andamio Sagrado. La actividad se desarrollará en formato de escenario abierto y reunirá a actores, directores y poetas en una programación continua que se extenderá hasta la medianoche, con el propósito de generar un espacio de encuentro entre distintas expresiones artísticas contemporáneas.

La programación incluye la presentación del microteatro "Enfermx Públicx", con texto de Dimas Santillán, actuación de Lucilo Ríos y dirección compartida entre Nahuel Amaro y el propio Santillán. La obra propone una ocupación performática del espacio, integrando dramaturgia, actuación y elementos vinculados al proceso creativo.

Durante la noche también funcionará un rincón poético y esotérico a cargo de Gustavo Palacios, quien presentará una intervención vinculada a su creación Sonetos híbridos.

Además de "Enfermx Públicx", el programa contempla intervenciones escénicas vinculadas a "El hombre que casi se convierte en perro", dentro de un esquema de dramaturgias y puesta en escena coordinadas por el equipo de producción del evento.

Desde la organización se informó que el espectáculo es libre y a la gorra, con el fin de facilitar el acceso del público a la propuesta. Como parte de la logística de la actividad, se indicó que las primeras ocho reservas realizadas por mensaje directo recibirán dos lisos de cortesía. Reservas al 343 4293086