Artistas, ballets y tropillas protagonizan el desarrollo del Festival de Jineteada y Folclore en Diamante

La ciudad de Diamante dio inicio a la 54ª edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore, conocido como La Reina de las Jineteadas, con una programación que incluyó destrezas criollas, música y danza en el Campo Lisardo Gieco. Tras un comienzo afectado por las condiciones climáticas registradas el jueves, el viernes se desarrolló la primera jornada festivalera completa, con 80 montas y una grilla artística que reunió a músicos y ballets locales y nacionales en el escenario Carlos Santa María.

La apertura musical del viernes estuvo a cargo del diamantino Valentín Fernández, quien concretó su primera presentación en el escenario mayor del festival. El joven músico propuso un repertorio centrado en los ritmos del litoral, con chamarritas, chamamés y rasguidos dobles, marcando un inicio con fuerte identidad entrerriana. La danza también tuvo un lugar destacado con la presentación del Ballet Ancát, que llevó al escenario el cuadro norteño titulado Seamos danza, interpretado por su grupo infantil y juvenil, integrado por bailarines de distintas edades bajo la dirección de Camila Correa y Facundo Farías. Desde la agrupación explicaron que Ancát es una palabra de la lengua chaná que significa alma o interior, en referencia a lo que los bailarines expresan a través del movimiento.

Luego fue el turno de Las Voces de Montiel, el histórico conjunto diamantino con más de 45 años de trayectoria, que ofreció un repaso compuesto por obras del cancionero entrerriano, cantándole a la provincia, a su gente y a los paisajes del Montiel. Más tarde, el escenario Carlos Santa María recibió por primera vez a Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina. El músico, acordeonista, guitarrista, cantante y compositor oriundo de Paso de los Libres, presentó un espectáculo centrado en la esencia del chamamé, como una forma de reivindicar el origen y la identidad cultural del género.

El número central de la noche del viernes estuvo a cargo de Jorge Rojas, que regresó a Diamante con un recorrido por sus principales canciones. Durante su presentación, el artista expresó su agradecimiento por la convocatoria y recordó su vínculo con el festival, al que definió como un espacio significativo en su carrera y en su historia personal, destacando los afectos construidos a lo largo de los años. La jornada continuó con la participación del Ballet Diamante Baila, que volvió a desplegar una numerosa puesta en escena con casi 600 integrantes de entre 14 y 60 años. El cierre de la noche quedó en manos del conjunto Mi Sueño Chamamé.

En el marco del festival, el sábado se desarrolló el tradicional desfile de agrupaciones tradicionalistas por las calles de Diamante. El desfile, organizado y encabezado por la agrupación diamantina Punta Gorda, se llevó a cabo el 10 de enero y contó con la participación de 26 agrupaciones provenientes de distintos puntos de Entre Ríos y de provincias vecinas. Estuvieron acompañadas por la Policía Montada de la Departamental Diamante, la Paisana Nacional saliente Iara Ramírez y las nueve postulantes de esta edición. El recorrido comenzó en la Reserva Natural Tierra Chaná y finalizó en el Campo Lisardo Gieco, donde se realizó la entrega de distinciones a las delegaciones participantes.

La noche del sábado volvió a tener como protagonistas a las jineteadas, con 77 montas en total, y a una extensa grilla artística sobre el escenario Carlos Santa María. Tras el desfile, el Campo Lisardo Gieco recibió a las tropillas entabladas, que ofrecieron un espectáculo centrado en la tradición gaucha y el trabajo de los jinetes, con el despliegue de 23 tropillas. En paralelo, el escenario se abrió con el Ballet Emoveré, que presentó un cuadro litoraleño inspirado en el folclore compartido con Brasil y Paraguay.

La música continuó con la presentación de Sofi Drei, joven artista paranaense que llevó al escenario nuevos aires de la música litoraleña, con un registro que incluyó chamamé, rasguidos dobles y chamarritas. Luego fue el turno de Canto del Alma, que subió por primera vez al escenario mayor del festival y ofreció un show en el que repasó temas clásicos de su trayectoria junto a nuevas interpretaciones, reafirmando su identidad folclórica. El momento central de la jornada estuvo a cargo del músico riojano Sergio Galleguillo, quien llevó la chaya al campo festivalero y desarrolló un espectáculo que contó con una fuerte respuesta del público. Durante su actuación, destacó el valor del folclore como espacio de encuentro, poesía y alegría compartida.

La noche también incluyó la participación del ballet Diamante Baila, que desde hace más de 40 años forma parte de la fiesta gaucha local y que presentó una puesta con casi 300 parejas. Más adelante, el cantautor y compositor del género surero Adrián Maggi, oriundo de San Andrés de Giles, ofreció un recorrido por su trayectoria de más de 35 años dentro del folclore nacional. El cierre artístico del sábado estuvo a cargo de Pablo Spinetti y los del Tuyú, quienes regresaron a Diamante con su propuesta de bailanta chamamecera y chamarritera.

Durante la jornada del sábado también se realizó la elección de las nuevas soberanas del festival, con la participación de nueve postulantes que representaron a distintas agrupaciones tradicionalistas. Melanie Hereñú, de la Agrupación Nuestra Señora de Aránzazu de Victoria, fue elegida Paisana Nacional 2026. Angelina Ricle, de la agrupación diamantina Punta Gorda, fue consagrada como Primera Paisana, mientras que Ludmila Natalí Córdoba, de la Agrupación La Sortija de Diamante, obtuvo el título de Segunda Paisana.

En lo que respecta a la competencia de jineteada del sábado, el Campo Lisardo Gieco presentó 77 montas, de las cuales 41 fueron en bastos y 36 en clinas. En la categoría bastos, el primer puesto fue para Luis Gñazo, de J. B. Alberdi, Buenos Aires, montando a La Cruz de Guerra, de Cugat. El segundo lugar correspondió a Luciano Rojas, de Curuzú Cuatiá, sobre La Segundera, de Velázquez; el tercero a Lucas Pedernera, de Villa Amancay, Córdoba, en La Crusada, de Palen; y el cuarto a Enzo Carleriz, de Maidana, Chaco, en La Sombrita, de Oggero. En clinas, el primer puesto fue para Fernando Agüero, de Mendoza, en La Milonga, de Sosa; el segundo para Oscar Lucero, de Alvear, Santa Fe, en El Cachafas, de Althabe; el tercero para Luis García, de Concepción del Uruguay, en La Sonsa, de Mendizábal; y el cuarto para Guillermo Nadal, de Monte Vera, Santa Fe, en La Poca Vista, también de Mendizábal.

La programación de la 54ª edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore continuará este domingo. En el escenario estarán presentes Abel Pintos, Los Musiqueros Entrerrianos, Milo, Gustavo Reynoso Trío, Bernardita Gutiérrez y el Ballet Lázaro Blanco; y las jineteadas en bastos y clinas.