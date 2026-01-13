Michel: “En vez de reformar la Constitución, el gobierno debería preocuparse por los 21 conflictos laborales”

“En lugar de armar reuniones de espaldas a la sociedad para reformar la Constitución Provincial, el gobierno debería ocuparse de resolver los 21 conflictos laborales que afectan a trabajadores entrerrianos. Solo en el caso de Granja Tres Arroyos 700 empleos en la provincia corren riesgo de perderse”, señaló el diputado nacional Guillermo Michel. De esta manera, el legislador de Gualeguaychú marcó por primera vez distancia pública no solamente del gobernador sino también del exmandatario Bordet, con quien siempre tuvo una aceitada relación.

“El gobernador debería explicarles a todos los entrerrianos que quiere reformar una Constitución como la de nuestra provincia que fue objeto de un proceso de construcción democrática donde prevaleció el diálogo, el pluralismo y el consenso. Debe decir qué busca con esta reforma. Si su objetivo es fragmentar los organismos de control, la cláusula de limitación a la reelección o el funcionamiento de algunos de los poderes del Estado provincial”, concluyó el diputado nacional, recordando la iniciativa de Jorge Busti, que terminó sancionada en 2008, en el gobierno de Sergio Urribarri.

Vale recordar que Michel con el resto de los legisladores nacionales le pidieron una reunión al gobernador Frigerio para articular propuestas respecto del impacto negativo que genera la reforma laboral que impulsa el gobierno que va a reducir sustancialmente la recaudación del impuesto a las ganancias. (una baja proyectada de $3,1 billones equivalentes a 0,3 p.p. del PBI).

En función a estas proyecciones, la provincia de Entre Ríos y, consecuentemente, los municipios, recibirían durante todo este año $81.265 millones menos. En un promedio simple mensual, $6.772 millones por mes.