Dispusieron prisión preventiva domiciliaria para el chofer que manejaba el colectivo en el que murió Centurión

El juez de Garantías en Feria, Julián Vergara, dispuso 45 días de arresto preventivo domiciliario para el chofer de la empresa de transporte urbano San José, imputado por el delito de homicidio imprudente tras el fallecimiento de un pasajero de 77 años que cayó de la unidad en pleno microcentro de la capital entrerriana.

Según supo Ahora, el pedido de coerción fue realizado por la fiscal Paola Farinó, quien imputó al conductor por no haberse cerciorado de que el pasajero había descendido completamente del colectivo antes de retomar la marcha.

El trabajador, identificado como Nicolás Hernández, de 40 años, no declaró en la audiencia y es representado por la abogada Candela Cabrera, quien no se opuso en la audiencia a la medida de arresto domiciliario.

La fiscalía aguarda el resultado de los estudios de sangre y orina del imputado, al tiempo que continúa tomando declaración a los testigos del hecho.

El accidente

El episodio ocurrió el lunes en calle España, entre Pellegrini e Italia. El colectivo de la línea G, interno 29 se detuvo en la parada señalizada para el descenso de pasajeros. El último en intentar bajar fue Ricardo Miguel Centurión, de 77 años, quien al no alcanzar a descender completamente, cayó junto al cordón sur de la calzada cuando el vehículo retomó la marcha.

Producto de la caída, el hombre fue colisionado por la unidad, sufriendo escoriaciones en el torso y un corte profundo en el codo derecho. Fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín, donde permaneció en estado grave y posteriormente falleció.

La investigación busca determinar las responsabilidades del chofer y esclarecer las circunstancias exactas que derivaron en la tragedia.