Paraná será sede de una fecha del Campeonato Argentino de Stand Up Padle.

La ciudad de Paraná será escenario de una nueva fecha del Campeonato Argentino de Stand Up Padle. Según se informó, el certamen se llevará adelante entre fines de julio y principios de agosto, marcando la décima edición a disputarse en la capital entrerriana.

Francisco Giusti, referente del Stand Up Padle y uno de los impulsores de la disciplina a nivel local, explicó que la competencia será organizada junto a la Asociación de Surf Argentina y tendrá como escenario distintos sectores de la costa paranaense.

Recordó que la primera experiencia se realizó en 2016, desde la playa del Thompson y el Club Náutico, y que desde entonces el campeonato fue creciendo año tras año.

“Estamos muy contentos porque Paraná vuelve a ser sede del Campeonato Argentino. Es la décima vez que se corre acá y eso habla del crecimiento que tuvo el stand up paddle en la ciudad”, expresó Giusti en entrevista en Canal Once.

El Campeonato Argentino incluye categorías competitivas como subrace, junior, open y master, tanto en la rama masculina como femenina.

A su vez, se suman categorías participativas y recreativas, destinadas a quienes se inician en la disciplina, especialmente con tablas inflables.