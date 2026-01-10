La Casa de la Cultura seleccionará proyectos para su agenda anual de actividades

La Casa de la Cultura de Entre Ríos continúa recibiendo inscripciones a su convocatoria 2026 destinada a artistas y colectivos que deseen integrar la agenda anual de exposiciones de la institución, con propuestas en artes visuales, fotografía, instalaciones y producciones audiovisuales. La iniciativa busca conformar una programación diversa que permita ocupar y activar los distintos espacios expositivos de la casa durante el próximo año. La propuesta permanecerá vigente hasta el 26 de enero de 2026.

La convocatoria contempla tres espacios específicos, cada uno con características y lineamientos propios. La Sala Expandida está destinada a obras en diversos formatos, lo que incluye propuestas multidisciplinarias, experimentales o que articulen diferentes lenguajes visuales. La Sala de Madera estará orientada exclusivamente a proyectos fotográficos, ensayos visuales y trabajo curatorial. La Salita Vacía se propone como un ámbito para instalaciones, intervenciones y un laboratorio audiovisual.

Desde la institución se informó que el proceso de selección estará a cargo del equipo de La Casa de la Cultura, que evaluará las propuestas recibidas con el fin de organizar una agenda anual equilibrada y representativa de distintas prácticas artísticas. Una vez finalizado el período de recepción, las personas y colectivos seleccionados serán contactados exclusivamente por correo electrónico, por lo que se recomienda consignar datos completos y actualizados en cada envío. Además, se recordó que la convocatoria no admite excepciones fuera del plazo establecido, por lo que las propuestas deberán enviarse antes del cierre previsto.

Para conocer las instalaciones y el plano del lugar, visitar este enlace.

Las postulaciones se reciben de manera digital a través del correo electrónico casaculturaentrerios@gmail.com