Patronato confirmó que los socios ingresarán gratis a las tribunas de calle Grella y San Nicolás.

El debut como local de Patronato en la Primera Nacional 2026 será en la segunda fecha. El 14 de febrero, el Santo recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta y para ese día, los socios con cuota al día, contará con beneficios.

Es que el área de prensa de la entidad confirmó un esquema de beneficios para sus socios y definió los valores de las entradas y plateas para el primer tramo del campeonato, que incluirá ocho encuentros en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Los socios con cuota al día podrán ingresar sin costo a la tribuna popular que da a calle Grella y también a la preferencial San Nicolás, algo que no ocurría en las temporadas anteriores.

Se informó además que para activar el beneficio deberán adherirse a la nueva plataforma digital implementada por el club.

Los valores

Por otra parte, el club informó que para los no socios, la tribuna Ayacucho tendrá un costo de $24.000; la Grella, $30.000; y la preferencial San Nicolás, $40.000 por partido.

Por último, en plateas, el abono para las laterales fue fijado en $135.000 para los ocho encuentros, lo mismo que la vitalicios, la central en $180.000.

Mientras que las entradas generales para no socios, los valores serán los siguientes: