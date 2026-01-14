Para los industriales, el acuerdo con la Unión Europea “da otra previsibilidad en términos de mercado”

El titular de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Gabriel Bourdín, se refirió al impacto que tendrá un acuerdo Mercosur-Unión Europea y a las expectativas del sector ante ello, así como también brindó un panorama de la realidad industrial en este inicio de 2026.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bourdín explicó que “estos acuerdos de bajas de aranceles, no solo para importar, en este caso maquinaria, tecnología o lo que fuera, sino también en las posibilidades de los mercados que se abren, y creo que Argentina ahí tiene una muy buena oportunidad. Por supuesto que esto va a llevar tiempo, tampoco va a ser inmediato, los acuerdos llevan su tiempo, pero creo que es una apertura que a futuro nos da otra previsibilidad en términos de mercado”.

Planteó que “hay sectores en la provincia que pueden beneficiarse” de este acuerdo y detalló que “para todo lo que es la agroindustria, la provincia de Entre Ríos tiene su principal creación de mercado dentro de lo que son los alimentos y creo que ahí hay una gran oportunidad para todo lo que se ve de pollo, arroz, diferentes cereales. La industrialización de ese tipo de productos realmente nos va a dar a nosotros la posibilidad de crecer, así que yo creo que para Entre Ríos sí que hay una buena oportunidad”.

Respecto de la realidad del sector industrial en la provincia, el dirigente sostuvo que “acompañamos lo que significa la media nacional. Si se compara noviembre de este 2025 próximo pasado con noviembre del 2024, la caída interanual en el sector de la industria es de prácticamente el 8,7 según datos oficiales del INDEC, y una caída mensual con respecto a octubre de 0,6, pero en el acumulado de los 12 meses la actividad y el índice industrial creció 2% con respecto al 2024. Eso nos marca que la última etapa del año, el último trimestre, no ha sido bueno para la industria”.

En ese contexto, dijo que “cómo se comenzará, dependerá de las reformas que son necesarias para el crecimiento, no solo de la industria, sino que del crecimiento económico. Y en este sentido son importantes tanto la reforma laboral como la reforma tributaria, que no tendrán un sentido prácticamente instantáneo, pero sí consideramos que son medidas muy importantes para llevar adelante, y eso nos va a dar otro tipo de previsibilidad a la industria en particular”.

Detalló que “es interesante analizar las disparidades sectoriales, porque no todos los rubros tienen caídas de este tipo, no caídas salariales, pero sí menos empleo, menos posibilidades. Por ejemplo, toda la industria en general fue creciendo alrededor del 2% este año, pero, por ejemplo, el sector de prendas y calzado cayó prácticamente un 17%; la fabricación de vehículos en el último mes cayó el 23%, y maquinaria y equipos, que se importa con mejor tecnología y más barato, también cayó el 17%. Lo que quiero significar con esto es que la salida o el impacto que está teniendo la economía tiene una disparidad sectorial importante. Entonces, no a todos los rumos les va igual; alimentos y bebidas en el último mes no estuvo bien, pero en el transcurso del año sí creció bastante, y en todo lo que significa esparcimiento –aunque, por supuesto, que cada uno vacaciona de acuerdo a su bolsillo- estamos viendo que también en los centros turísticos hay un movimiento importante”.

“Nosotros no creemos en la magia ni que esto pueda ser una cosa de un día para el otro y que la Argentina empiece a crecer. Esperamos que se mantenga este crecimiento, que se pueda incentivar en alguna medida, pero por supuesto eso no significa que las normas o las reformas estructurales que hacen falta den resultados de un día para el otro. Pero sí me parece que son importantes, muy importantes”, resumió.

Respecto de las medidas necesarias, Bourdín afirmó que “esto lo que tiene de interesante es que todas las asociaciones intermedias estén trabajando en esto. Para eso están los sindicatos, para eso está la Unión Industrial Argentina que nos representa a la Unión Industrial de Entre Ríos y que permanentemente se puedan discutir este tipo de políticas a futuro. Por supuesto que no vamos a estar de acuerdo con una apertura indiscriminada de productos que nosotros podemos producir a buen costo, pero de cualquier manera está ese costo argentino que te juega también en contra, porque hay una carga impositiva e, inclusive impositiva laboral también, y de riesgos que van asociados a todo eso, que cuesta mucho ser competitivo de un día para el otro con las potencias del mundo”.

“Pensar que vamos a poder estar al mismo nivel de productividad que China, no lo vamos a poder hacer en el corto plazo y para eso creo que es importante que nosotros podamos ir destacando aquellos puntos donde realmente está haciendo ruido y puede golpear fuerte. Por eso desde la Unión Industrial venimos siempre diciendo que somos competitivos, pero por supuesto que hay que nivelar la cancha, porque si nos ponemos a pensar en cuál sería nuestra forma de competir con China o con cualquiera de los países desarrollados, tenemos que ver que en esto están las cargas impositivas, la falta de logística, la falta de rutas, y todo esto atenta contra la productividad de las empresas. O sea, nosotros siempre decimos que hasta la puerta de la fábrica somos muy competitivos, el problema se pone después. Hoy vale mucho más caro un flete de Paraná al puerto de Buenos Aires, que de Buenos Aires a China, entonces ahí hay un problema grave”, evaluó.

En el mismo sentido, planteó que “en cuanto a los salarios, han crecido arriba del 36% en el término del año, con una inflación del 31%. Pero esa recuperación del salario, ¿le permite a la gente comprar más y mejores productos? No, no estamos viendo que la gente tenga la posibilidad de comprar más o de consumir mejor. Ahora, tampoco creemos que esto es una cosa de un día para el otro, y me parece que había una política establecida de mucho tiempo también y que tampoco nos dio el resultado que todos esperábamos”.

Consultado por la realidad del trabajo, admitió que “hay una caída que aproximadamente llega a los 2.700 o 3.000 puestos de trabajo menos, y esto también tiene que ver con esta disparidad sectorial, porque hay sectores que quedaron siendo competitivos y hay otros sectores que no lo están siendo”.

Como ejemplo, mencionó que “el cierre del frigorífico Beccar de Concepción del Uruguay, que es del mismo grupo de Granja Tres Arroyos, que están asociados a la Unión Industrial de Entre Ríos, y desde la empresa plantean que desde hace tiempo viene el problema con esta industria que no estaba tecnificada, y que en realidad cuando Granja Tres Arroyos se hace cargo fue más por la gente y por el lugar que por la compra de la empresa en sí. En muchos casos hay empresas que verdaderamente tienen que hacer cambios muy importantes para poder seguir siendo competitivos y a esto de la pérdida de fuentes de trabajo, me parece que lo vamos a seguir viendo”.

En cuanto al cierre de empresas durante el 2025, Bourdín dijo que “fue un año bisagra. Nosotros tenemos un número que se crearon más empresas que las que cerraron, pero lo que se ve es que hay una generación permanente de empresas a partir de emprendimientos con una persona, dos personas, tres personas, y ahí es donde más nos hace falta el apoyo a esa incubación de empresas que pueden ir creciendo. Otras provincias lo hacen mucho mejor que nosotros, como Córdoba o Santa Fe. Por eso crero que hay un camino donde también está la obligación del Estado provincial para que sus empresas puedan ser cada vez más competitivas. Y esto tiene que ver nuevamente con la carga impositiva que cada una de ellas tenga, entre otras cosas”.

Ejemplificó que “muchas veces hay empresas que les conviene dejar su matriz donde están, en Santa Fe o Córdoba, e irse de Entre Ríos porque acá hay impuestos que en Córdoba no existen básicamente, y no solo provinciales sino también municipales”.

Por último, opinó que “todo este trabajo que tuvimos con respecto al RINI también es algo para destacar porque creo que va a haber inversiones que ya están confirmadas por 140 o 150 millones de dólares y para la provincia son importantísimas”.