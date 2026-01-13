Miguel “El Zurdo” Martínez, costero del alma

Ante el nuevo aniversario del adiós de Miguel Martínez, recordamos su vida y su guitarra.

“El Zurdo”, como cariñosamente lo llamaban sus amigos, nació en Paraná, el 12 de febrero de 1940, y muy pronto comprendió que la música sería el camino.

Se formó con los maestros Roberto Longo, Jorge Martínez Zárate, Enrique Núñez y Walter Heinze.

Musicalizó obras de Marcelino Román, Julio Héctor Meirama, José María Díaz, Jorge Enrique Martí, Ramón Ayala y Aníbal Sampayo, además de clásicos entrerrianos compartidos con su padre: “Madrugada del pescador”, “La soledad de don Villa”, “La barca encostada”, “Costero del alma” y “Milonga del estibador”.

Juan Manuel Alfaro sostenía que la vigencia del artista “estaba sustentada en una vocación auténtica”, y que siempre privilegió “el trabajo, la formación constante, el estudio, la reflexión que conduce a la identidad profunda”.

Carlos Marín habla del “artista comprometido con el pensamiento nacional, que fue fiel a sí mismo y al destino del canto”.

Juan Falú lo consideraba imprescindible, “porque nos trasmitía historias de la tierra y su pueblo”, mientras que Silvina López valoraba su “solvencia guitarrística, el personal estilo de canto y una inquebrantable militancia ideológica”.

Miguel Martínez murió en la capital entrerriana, el 12 de enero de 2011.

Sus cenizas cantan con el pariente del mar.

Abel Schaller asegura que era derecho, “y no sólo para tocar la guitarra, sino para andar por la vida con sus convicciones en ristre, como un Quijote”.

