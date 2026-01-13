La empresa San José se puso a disposición de la familia del pasajero que murió en una de sus unidades

Transportes San José emitió un comunicado luego del fallecimiento de Ricardo Centurión, un pasajero de 77 años que murió tras caer de un colectivo este lunes por la tarde en el microcentro de Paraná.

“TSJ expresa su profundo pesar por el fallecimiento de un pasajero ocurrido en el día de hoy a raíz de un siniestro vial. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento”, indicaron en el texto.

Asimismo, agregaron que “la empresa se encuentra a disposición de la familia y de las autoridades competentes para colaborar en el esclarecimiento de los hechos”, publicó Ahora.

Muerte de un pasajero de colectivo en Paraná

Fue en calle España, entre Pellegrini e Italia, cuando un colectivo de la línea G retomó la marcha mientras el pasajero descendía.

La maniobra provocó que el adulto mayor perdiera el equilibrio y golpeara violentamente contra el cordón de la vereda, generando escenas de desesperación entre quienes presenciaron la caída.

Ricardo, vecino de la ciudad, fue el último en bajar por la puerta trasera. Según los primeros testimonios, aún no había apoyado ambos pies en la vereda cuando el colectivo avanzó. El impacto contra el suelo, especialmente en la cabeza, desató gritos de auxilio y un clima de tensión que paralizó la zona.

Entre los testigos, una joven llamada Victoria se convirtió en protagonista clave. Al advertir la caída, corrió a asistir al herido. Con conocimientos en primeros auxilios, logró contener la situación hasta la llegada de la ambulancia.

“Lo primero que hice fue acercarme. Tenía un corte en el brazo y un moretón que se expandía rápido, pero estaba consciente”, relató. Su rápida intervención evitó que la escena se desbordara y permitió que el hombre recibiera atención médica sin demoras.

La Comisaría Primera cercó la zona y personal de Criminalística realizó pericias en la parada y la calzada. Todos los pasajeros descendieron del colectivo para declarar, mientras el chofer fue detenido por orden de la fiscal Huerto Felgueres, como parte del procedimiento judicial.

Se dispusieron pruebas de alcoholemia y toxicológicas, además de relevamientos técnicos para reconstruir la mecánica del accidente.