“Belén”, la película de Dolores Fonzi, fue nominada a los Premios Goya de España

Belén película dirigida por Dolores Fonzi Basada en la historia real de una joven encarcelada tras llegar con un aborto espontáneo a un hospital. Dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi recoge la lucha por su liberación en el marco de la movilización feminista que culminó con la legalización del aborto en la Argentina.

Los Premios Goya anunciaron este martes su selección de nominados para la edición que se celebrará el 28 de febrero en Barcelona, España, y la película argentina Belén, dirigida por Dolores Fonzi, ingresó en la categoría “Mejor Película Iberoamericana”.

El largometraje nacional, protagonizado por Camila Pláate, compite en la misma terna con La misteriosa mirada del flamenco (Chile), La piel del agua (Costa Rica), Manas (Brasil) y Un poeta (Colombia).

Nominaciones a Mejor Película Iberoamericana #Goya2026: Belén (Argentina), La misteriosa mirada del flamenco (Chile), La piel del agua (Costa Rica), Manas (Brasil) y Un poeta (Colombia). — Premios Goya (@PremiosGoya) January 13, 2026

De esta manera, el filme de Fonzi mantiene su buena racha. En septiembre pasado, Plátee fue distinguida en el Festival de Cine de San Sebastián con la entrega de la Concha de Plata a la Mejor Interpretación de Reparto. Asimismo, la semana pasada se conoció que Belén había ingresado en la shortlist de 15 producciones que continúan en carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional 2026. Es decir, superó la instancia inicial de votación y quedó a un paso de integrar la nómina definitiva de cinco títulos nominados, que se conocerá el 19 de enero, publicó el diario Página/12.

La película sigue la historia verídica de una joven tucumana que fue condenada a ocho años de prisión y luego absuelta por el Superior Tribunal de Justicia de Tucumán ante la criminalización de un aborto espontáneo. El destacado elenco se completa con Luis Machín, César Troncoso y Julieta Cardinali, entre otros. Además, cuenta con actuación y un rol de coguionista de Laura Paredes, actriz y miembro del grupo Piel de Lava.

Fonzi dirigió el largometraje inspirándose en el libro “Somos Belén” de la abogada, comunicadora y activista por los derechos de las mujeres Ana Correa. El estreno en cines argentinos ocurrió en septiembre del 2025, y desde entonces está también disponible en Prime Video para Argentina y otros 240 países y territorios alrededor del mundo.

Todos los nominados a los Premios Goya 2026

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 candidaturas; y Sirat, de Oliver Laxe, con 11, son las películas favoritas para la 40ª edición de los Premios Goya del cine español, que se celebrarán en Barcelona el 28 de febrero.

Este es el listado completo de las nominaciones anunciadas este martes por la Academia de Cine:

Mejor película:

“Los domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa.

“Maspalomas”, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi.

“Sirat”, de Oliver Laxe.

“Sorda”, de Eva Libertad.

“La cena”, de Manuel Gómez Pereira.

Mejor dirección:

Alauda Ruiz de Azúa, por “Los domingos”.

Oliver Laxe, por “Sirat”.

José Mari Goenaga y Aitor Arregi, por “Maspalomas”.

Carla Simón, por “Romería”.

Albert Serra, por “Tardes de soledad”.

Mejor actor protagonista:

Mario Casas, por “Muy lejos”.

José Ramón Soroiz, por “Maspalomas”.

Alberto San Juan, por “La cena”

Miquel Garcés, por “Los domingos”.

Manolo Solo, por “Una quinta portuguesa”.

Mejor actriz protagonista:

Ángela Cervantes, por “La furia”.

Patricia López Arnaiz, por “Los domingos”.

Nora Navas, por “Mi amiga Eva”.

Susana Abaitua, por “Un fantasma en la batalla”.

Antonia Zegers, por “Los Tortuga”.

Mejor actor de reparto:

Álvaro Cervantes, por “Sorda”.

Miguel Rellán, por “El cautivo”.

Kandido Uranga, por “Maspalomas”.

Juan Minujín, por “Los domingos”.

Tamar Novas, por “Rondallas”.

Mejor actriz de reparto:

Nagore Aranburu, por “Los domingos”.

Elena Irureta, por “Sorda”.

María de Medeiros, por “Una quinta portuguesa”.

Elvira Mínguez, por “La cena”.

Miriam Gallego, por “Romería”.

Mejor dirección novel:

Eva Libertad, por “Sorda”.

Gerard Oms, por “Muy lejos”.

Jaume Claret Muxart, por “Estrany riu”.

Gemma Blasco, por “La furia”.

Ion de Sosa, por “Balearic”.

Mejor guión original:

Alauda Ruiz de Azúa, por “Los domingos”.

José Mari Goenaga, por “Maspalomas”.

Oliver Laxe y Santiago Fillol, por “Sirat”.

Avelina Prat, por “Una quinta portuguesa”.

Agustín Díaz Yanes, por “Un fantasma en la batalla”.

Mejor guión adaptado:

Eva Libertad, por “Sorda”.

Carla Simón, por “Romería”.

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por “La cena”.

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por “Ciudad sin sueño”.

Celia Rico, por “La buena letra”.

Mejor música original:

Aránzazu Calleja, por “Maspalomas”.

Kangding Ray, por “Sirat”.

Carla F. Benedicto, por “El talento”.

Iván Palomares de la Ecina, por “Leo & Lour”.

Julio de la Rosa, por “Los Tigres”.

Mejor canción original:

“Flores para Antonio”, de Alba Flores y Silvia Pérz Cruz, por “Flores para Antonio”.

“Hasta que me quede sin voz”, de Leiva, por “Hasta que me quede sin voz”.

“Y mientras tanto”, de Víctor Manuel, por “La cena”

“Caminar el tiempo”, de Blanca Paloma Ramos, José Pablo Polo y Luis Ivars, por “Parecido a un asesinato”.

“La arepera”, de Paloma Peñarrubia Ruiz, por “Caigan las rosas blancas”.

Mejor película de animación:

“Decorado”, de Alberto Vázquez.

“Bella”, de Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco.

“El tesoro de Barracuda”, de Adrián García.

“Norbert”, de José Corral Llorente.

“Olivia y el terremoto invisible”, de Irene Iborra.

Mejor película documental:

“Todos somos Gaza”, de Hernán Zin.

“Eloy de la Iglesia. Adicto al Cine”, de Gaizka Urresti.

“Flores para Antonio”, de Isaki Lacuesta y Elena Molina.

Tardes de soledad”, de Albert Serra.

“The Sleeper. El Caravaggio perdido”, de Álvaro Lonbgoria.

Mejor película iberoamericana

“Belén”, de Dolores Fonzi (Argentina).

“La misteriosa mirada del flamenco”, de Diego Céspedes (Chile).

“La piel del agua”, de Patricia Velásquez (Costa Rica).

“Manas”, de Marianna Brennand (Brasil).

“Un poeta”, de Simón Mesa Soto (Colombia).

Mejor película europea:

“Valor sentimental”, de Joachim Trier (Noruega).

“On Falling”, de Laura Carreira (Portugal).

“Cónclave”, de Edward Berger (Reino Unido).

“Un simple accidente”, de Jafar Panahi (Francia).

“La chica de la aguja”, de Magnus von Horn (Dinamarca).

Mejor actor revelación:

Antonio “Toni” Fernández Gabarre, por “Ciudad sin sueño”.

Julio Peña, por “El cautivo”.

Hugo Welzel, por “Enemigos”.

Jan Monter Palau, por “Estrany riu”.

Mitch, por “Romería”.

Mejor actriz revelación:

Nora Hernández, por “La cena”,

Blanca Soroa, por “Los domingos”.

Elvira Lara, por “Los Tortuga”.

Llúcia Garcia por “Romería”.

Miriam Garlo, por “Sorda”.

Mejor dirección de producción:

Sergio Díaz Bermejo, por “El cautivo”.

Itziar García Zubiri, por “Los domingos”.

Begoña Muñoz Corcuera, por “Los Tigres”.

Oriol Maymó, por “Sirat”.

Antonello Novellino, por “Ciudad sin sueño”.

Mejor dirección de fotografía:

Bet Rourich, por “Los domingos”.

Rui Poças, por “Ciudad sin sueño”.

Pau Esteve Birba, por “Los Tigres”.

Javier Agirre Erauso, por “Maspalomas”.

Mauro Herce, por “Sirat”.

Mejor montaje:

Victoria Lammers, por “Ciudad sin sueño”.

Andrés Gil, por “Los domingos”.

José M. G. Moyano, por “Los Tigres”.

Cristóbal Fernández, por “Sirat”.

Bernat Vilaplana, por “Un fantasma en la batalla”.

Mejor dirección de arte:

Juan Pedro de Gaspar, por “El cautivo”.

Koldo Vallés, por “La cena”.

Pepe Domínguez del Olmo, por “Los tigres”.

Mikel Serrano, por “Maspalomas”.

Laia Ateca Font, por “Sirat”.

Mejor diseño de vestuario:

Nicoletta Taranta, por “El cautivo”.

Nerea Torrijos, por “Gaua”.

Helena Sanchís, por “La cena”.

Ana Martínez Fesser, por “Los domingos”.

Anna Aguilá, por “Romería”.

Mejor maquillaje y peluquería:

Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver y Nacho Díaz, por “El cautivo”.

Patrizia López, Paco Rodríguez y Nacho Díaz, por “Gaua”.

Sarai Rodríguez, David Moreno y Óscar del Monte, por “La tregua”.

Karmele Soler y Sergio Pérez Berbel, por “Maspalomas”.

Zaira Eva Adén, por “Sirat”.

Mejor sonido:

Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia, por “El cautivo”.

Andrea Sáenz Pereiro y Mayte Cabrera, por ​“Los domingos”.

“Daniel de Zayas, Gabriel Fuitérrez y Candela Palencia, por “​Los Tigres”.

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por “Sirat”.

Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo, por “​Sorda”.

Mejores efectos especiales:

César Moreno, Ana Rubio y Juanma Nogales, por “Enemigos”

Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras e Iñaki Gil, por “Gaua”

Paula Gallifa y Ana Rubio, por “Los Tigres”

Pep Claret y Benjamín Ageorges, por “Sirat”

Jon Serrano, Mariano García Marty y Laura Pedro, por “Un fantasma en la batalla”.

Mejor cortometraje de ficción:

“Ángulo muerto”, de Cristian Beteta.

“Una cabeza en la pared”, de Manuel Manrique.

“De sucre”, de Clàudia Cedó.

“El cuento de una noche de verano”, de María Herrera.

“Sexo a los 70”, de Vanesa Romero.

Mejor cortometraje documental

“Disonancia”, de Raquel Larrosa.

“El santo”, de Carlo D”Ursi.

“La conversación que nunca tuvimos”, de Cristina Urgel,

“The Painter”s Room”, de María Colomer Canyelles.

“​Zona wow”, de Nagore Eceiza Mugica.

Mejor cortometraje de animación

“Buffet Paraíso”, de Héctor Zafra y Santi Amézqueta.

“Carmela”, de Vicente Mallols.

“El corto de Rubén”, de José María Fernández de Vega.

“El estado del Alma”, de Sara Naves.

“Gilbert” de Alez Salu, Arturo Lacal y Jordi Jimén.