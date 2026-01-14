El cantante español Julio Iglesias es acusado en la Justicia por dos exempleadas de agresión sexual

El cantante español Julio Iglesias en una presentación en París, en 2003. La fiscalía española investiga las denuncias de las mujeres, que trabajaron para el cantante en República Dominicana y las Bahamas.

La fiscalía española dijo el martes que investigaba denuncias de que el cantante español Julio Iglesias había abusado sexualmente de dos de sus exempleadas.

Las dos mujeres presentaron una denuncia ante un tribunal superior español el 5 de enero, según fuentes oficiales. Ese mismo día, dos medios de comunicación españoles publicaron una investigación conjunta de tres años sobre acusaciones más amplias de agresión y acoso sexual por parte de Iglesias.

Russell King, quien en su sitio web figura como abogado de Iglesias, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Sony Music, el sello discográfico del cantante, tampoco devolvió inmediatamente una solicitud de comentarios, y un mensaje enviado a través del sitio web oficial del cantante no obtuvo respuesta. Los medios de habla hispana que llevaron a cabo la investigación, el sitio de noticias elDiario.es y la cadena de televisión Univision Noticias, escribieron que Iglesias no había respondido a repetidas peticiones de comentarios, consignó el diario The New York Times.

Iglesias, de 82 años, ha vendido cientos de millones de discos y ha alcanzado el éxito internacional a lo largo de sus seis décadas de carrera por sus baladas de amor, incluida su grabación de 1984 de “To All the Girls I’ve Loved Before” con Willie Nelson, que se convirtió en un éxito en Estados Unidos. Iglesias es una figura muy querida en España, y su página web lo presenta como “el artista latino más vendedor de la historia”. También es el padre del cantante Enrique Iglesias.

La fiscalía no facilitó más información sobre las acusaciones. El diario The New York Times no ha verificado de forma independiente las afirmaciones realizadas en la investigación conjunta de los medios en español.

Los periodistas incluyeron los testimonios de 15 personas que trabajaron para Iglesias entre finales de la década de 1990 y 2023. Ninguna de ellas quiso ser identificada.

Las mujeres describieron un ambiente de intimidación, abuso y acoso, en el que se contrataba a mujeres por su aspecto y se las sometía a preguntas inapropiadas de Iglesias sobre sus preferencias sexuales y su anatomía.

Dos mujeres, que no revelaron su nombre y que trabajaron para el cantante como empleada doméstica y fisioterapeuta en la República Dominicana y las Bahamas, describieron cómo fueron agredidas o forzadas por sus superiores a mantener relaciones sexuales con él en 2021.

Una de las mujeres, que utilizó un seudónimo, relató de forma gráfica a elDiario.es y Univision Noticias cómo Iglesias abusaba sexualmente de ella casi todas las noches.

La otra mujer, que también se identificó con un seudónimo, dijo a los medios de comunicación que Iglesias la había tocado de forma inapropiada contra su voluntad.

Isabel Díaz Ayuso, gobernadora conservadora de la Comunidad de Madrid, dijo en las redes sociales que la región “jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”.

En una rueda de prensa en Madrid, Elma Saiz, ministra del gobierno español, dijo que las acusaciones se investigarían “hasta el final” porque no podía haber “ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad”. Y añadió: “No vamos a mirar hacia otro lado”.