Inflación: el techo de la banda del dólar superará los $1.600 a fines de febrero

El flamante dato de inflación de diciembre es clave para la dinámica del dólar, ya que determinará cuánto va a subir el techo de la banda durante febrero. La aceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) presiona para una mayor corrección del tipo de cambio, pese a que desde el Gobierno aseguran que no necesariamente la divisa tiene que acompañar los movimientos en los extremos de las bandas.

Este martes el INDEC informó que los precios aumentaron 2,8% en el último mes de 2025. Vale recordar que, desde 2026, el Banco Central (BCRA) comenzó a indexar las bandas al último dato de inflación disponible, abandonando así el "crawl" del 1% mensual.

Como los ajustes se realizan a inicios de cada mes, la última cifra oficial que se conoce en ese momento es la de dos meses previos. Por ello, al cierre de enero el techo tendrá una variación mensual del 2,5%, equivalente a lo que subió el IPC en noviembre, publicó Ámbito.

A partir de este incremento, el 31 de enero el precio tope será de $1.564,30. Asimismo, al 28 de febrero ese valor se corregirá en un 2,8% y alcanzará los $1.608,10.

Actualmente el dólar oficial mayorista se encuentra en los $1.457. Por lo tanto, el "billete verde" debería subir 10,3% en el próximo mes y medio para coquetear con el techo de la banda, algo que el Gobierno busca evitar a toda costa, incluso utilizando herramientas de intervención para contener las presiones alcistas.