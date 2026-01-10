Allanamientos en Santa Fe: una banda utilizaba a mellizas de 7 años para entregar cocaína a sus clientes

Se concretaron las últimas horas allanamientos en lugares de venta de droga y se arrestó a integrantes de los clanes narco que operan en Rosario y otras ciudades.

Fueron detenidos en las últimas horas 39 integrantes de clanes narco en un operativo especial que incluyó más de 60 allanamientos en los barrios rosarinos de Las Flores y Plata, en la vecina localidad de Villa Gobernador Gálvez y en la ciudad de Santa Fe. La fiscalía expuso que esos grupos criminales utilizaban menores, entre ellos un chico de 11 años y dos hermanas de 7, en forma activa en la venta de drogas, ya que eran enviados con los compradores para concretar el “pasamanos” de dinero por cocaína.

En esa serie de allanamientos efectuados por la Policía de Investigaciones (PDI) de la Provincia de Santa Fe, no solo fueron detenidos 39 sospechosos, sino que se rescataron a tres niños en situación de vulnerabilidad que eran utilizados para la venta de drogas.

Los domicilios allanados eran investigados por seis fiscales en una causa de homicidio y varios casos de microtráfico y heridas provocadas por balaceras; entre esos casos aparece el de una nena de siete años baleada en el abdomen el 30 de diciembre en el barrio de Empalme Graneros, como consecuencia de haber quedado en el medio de un tiroteo entre bandas.

Los niños hallados en los operativos, hermanas mellizas de siete años en un domicilio y un menor de once, en otro, fueron puestos a disposición de la Secretaría de Niñez por encontrarse en un entorno vulnerable.

El fiscal de la Unidad de Microtráfico, Franco Carbone explicó: “Es algo frecuente que venimos observando en casos de microtráfico donde el narco se vale de personas en situación de vulnerabilidad y de menores de edad”

“Usaban a los menores para comerciar estupefacientes haciendo de pasamanos. Tenemos captadas secuencias fílmicas de personal policial que hizo tarea de campo”, continuó.

Por último, Carbone sostuvo que “son chicos y chicas que vienen de familias que se dedican a esa actividad”, mientras que fuentes oficiales señalaron que los padres de los menores “no están detenidos”.

Además de las detenciones realizadas, en las requisas se secuestraron 12 armas de fuego de distintos calibre y municiones, 1 kilo de cocaína -entre fraccionada y sin fraccionar-, vehículos, gran cantidad de teléfonos celulares, balanzas de precisión y elementos para corte y fraccionamiento de drogas.

El titular de la Fiscalía Regional, Matías Merlo, destacó el “trabajo coordinado con las fuerzas provinciales, con las fuerzas federales, a los fines de que los hechos que van sucediendo poder tener una respuesta más inmediata”.

Operativo de la PSA en Rosario

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevó adelante un operativo coordinado de allanamientos simultáneos en la ciudad de Rosario que culminó con la detención de cinco personas y el secuestro de estupefacientes, municiones y otros elementos de interés para una investigación judicial de alta complejidad.

Las medidas se desarrollaron durante la madrugada y la mañana del viernes en el barrio Vía Honda, como parte de las acciones sostenidas del Plan Bandera, y fueron el resultado de más de tres meses de trabajo investigativo llevado adelante por la PSA, orientado a desarticular estructuras criminales dedicadas al narcotráfico que operaban en esa zona de la ciudad. En ese contexto, se dio cumplimiento a siete órdenes de allanamiento dispuestas por la autoridad judicial competente sobre distintos domicilios.

Los cinco detenidos en el operativo, cuatro hombres y una mujer, todos ellos en carácter de incomunicados, quedaron inmediatamente a disposición de la justicia, avanzando así en el debilitamiento de las organizaciones delictivas investigadas.

Durante las requisas, el personal policial secuestró catorce teléfonos celulares; más de cuatrocientos gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos tanto en dosis fraccionadas como en un envoltorio compacto; dos frascos con sustancia utilizada como elemento de corte, de un peso mayor a los setecientos gramos; y siete municiones calibre 9 milímetros, elementos directamente vinculados a la actividad ilícita investigada y puestos a disposición judicial.

Asimismo, en el marco de los allanamientos, en una de las fincas objeto de la medida judicial se detectó la presencia de animales de distintas especies, algunos de ellos en peligro de extinción, y se constató que uno habría sido sustraído en la ciudad de San Nicolás. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Brigada Ecológica y de Rescate Animal de la Policía de la Provincia de Santa Fe, procediéndose al secuestro de cuatro equinos, dos de los cuales quedaron en depósito judicial de la Municipalidad de Rosario. Además, se secuestraron un loro, un cardenal amarillo -especie en peligro de extinción- y un zorzal.

Por Iñaki Martinez Medrano/La Nación