Conflicto en Tres Arroyos: “La planta está faenando más de 190.000 pollos por día”, advierten trabajadores

El delegado de los trabajadores de Granja Tres Arroyos, planta La China en Concepción del Uruguay, Maximiliano Zalazar, contó la realidad de la empresa que se encuentra en conflicto por falta de pago de salarios y posibles despidos.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Zalazar sostuvo que en la mañana de este martes “se está tratando de contener un poco a los compañeros y esperando que la empresa se digne a tener algún tipo de comunicación para ver qué vamos a hacer con el conflicto y cómo podemos destrabarlo de alguna u otra manera”.

Respecto de la situación, rememoró que “tuvimos un año súper complicado el 2025, pero el problema empieza a fin del 2024 con un incumplimiento de los pagos, cuando empezamos las vacaciones, el tema de las quincenas, los sueldos. Al llegar las fiestas a fin de 2024 no pagan aguinaldo, empiezan a pagar en cuotas, a los compañeros que estaban de vacaciones no les pagaban y ahí se desató el conflicto en febrero del 2025 donde la empresa pide un preventivo de crisis aduciendo que están mal, que no pueden pagar los sueldos, y nos reducen los sueldos a todos los empleados. En ese momento la empresa dice que, si no se accede a firmar un preventivo de crisis de parte del sindicato, iban a echar 400 compañeros, a reducir igual los sueldos, a cerrar por un mes la planta, y todas esas amenazas que siempre hicieron. Por lo tanto, se firma ese preventivo de crisis, pero así mismo la empresa echa muchos compañeros, reduce los sueldos, empieza a pagar los sueldos en cuotas”.

Y agregó: “Estuvimos todo el año así y ahora, antes de las fiestas se venía piloteando la situación, cobrábamos en cuatro cuotas, que por ahí se atrasaban, a los compañeros que salían de vacaciones no les pagaban las vacaciones, y ahora para las fiestas nos pagaron únicamente el 50% del aguinaldo en dos veces y de los sueldos nada. Los compañeros que salieron de vacaciones el 15 de diciembre ya están entrando a trabajar y todavía no les pagaron las vacaciones”.

Resumió que en todo este tiempo de conflicto desde 2024 “quedaron afuera de la empresa aproximadamente 400 trabajadores, que es más o menos lo que la empresa quería despedir antes de que se firme el preventivo de crisis. Y actualmente en la empresa quedan 740 trabajadores que pertenecen a Planta La China, que es de Granja Tres Arroyos, y enfrente está el frigorífico Beccar, planta que también compró Granja Tres Arroyos y que también vienen con conflictos como nosotros, pero ellos pertenecen al sindicato de la carne”.

Agregó que “el frigorífico Beccar cerró y a los pocos trabajadores que quedaron ahí los pasaron a planta La China, que son 270 compañeros más o menos, es decir que hoy estamos todos juntos con dos sindicatos distintos: el de la alimentación y el de la carne”.

En cuanto a la situación actual, comentó que “el miércoles pasado empezó un paro, pero la empresa plantea que el que quiera trabajar que trabaje y el que no, que no trabaje, pero no se le va a pagar. Igualmente, para los que trabajan no hay plata, si quieren trabajar, trabajan a futuro. O sea, trabajo hay para el que quiera. Por eso es que no cierran las puertas”.

En ese marco, apuntó que “de los empresarios, nosotros como delegados, como comisión interna, hablamos con recursos humanos y por ahí tenemos algún tipo de acercamiento. Pero ante este tipo de conflictos, lo que hace la empresa es hablar directamente con los secretarios generales de los sindicatos cuando somos nosotros los que estamos adentro de la planta con los compañeros y estamos escuchando todos los días las inquietudes que tienen”.

Advirtió que “ahora lo que estamos exigiendo es que, si no hay ningún arreglo de parte de los sindicatos, que directamente venga algún representante de la empresa y hable directamente con los trabajadores, que somos los que estamos sufriendo adentro de la empresa y los que estamos todos los días ahí”.

Consultado por el diálogo con la dirigencia sindical, planteó que “internamente nosotros somos una lista contraria al sindicato, pero igualmente cuando tenemos este tipo de problemas, trabajamos todos en conjunto, estamos todos juntos y vamos para adelante todos por los intereses de los compañeros, de los laburantes”.

En tanto, sostuvo que “nadie ni del gobierno provincial ni del municipal se acercó ni intervino en el problema. Por eso les estamos diciendo a los dirigentes gremiales que el conflicto está dentro de la empresa, dentro de la planta, y tenemos que sí o sí hacerlo visible para que se acerque a alguien, porque es como que todos la están mirando desde afuera, lo miran de lejos, nadie se acerca, y pareciera que a nadie le interesa los problemas que tenemos acá, casi 1.000 trabajadores”.

Finamente, sobre la realidad de la empresa, graficó que “son políticas internas de la empresa que llevan a esta situación porque lo que vemos en el día a día los que estamos laburando es que hoy Tres Arroyos, en Planta La China, está faenando más de 190.000 pollos todos los días, en dos turnos de trabajadores. Se faena una cantidad impresionante de pollos y nos preguntamos ¿adónde va esa plata? Y en todos los frigoríficos está pasando lo mismo, no es solo acá. Por ejemplo, en Capitán Sarmiento, que es una de las plantas donde pagaron en tres cuotas la quincena, están faenando por día 250.000 pollos, que es mucha cantidad”.