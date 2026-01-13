Murió el hombre de 77 años que cayó mientras bajaba del colectivo y fue aplastado por las ruedas

La tragedia conmocionó a la zona céntrica de Paraná en plena tarde. El chofer quedó a disposición de la Justicia. Foto: Gentileza Elonce.

En horas de la tarde de este lunes, un hombre que bajaba de un colectivo en el centro de Paraná, se desestabilizó porque el vehículo arrancó antes de tiempo, cayó al suelo y fue pisado por las ruedas del vehículo. Estuvo internado en grave estado en el hospital San Martín y unas horas después se informó su fallecimiento.

El trágico hecho ocurrió a las 18.50, en calle España, entre Pellegrini e Italia, donde el interno 29 de la línea G de la empresa de trasporte urbano San José, marca Iveco, detiene su marcha para el ascenso y descenso de pasajeros.

El último en bajar fue Ricardo Miguel Centurión, de 77 años. Según la información recabada por la Policía, mientras lo hacía el chofer retomó la marcha ocasionando que el señor cayera y golpeara contra el cordón sur de calle España. Inmediatamente después, las ruedas del colectivo colisionaron al pasajero.

Centurión quedó en el suelo ensangrentado en la cabeza y con un profundo corte en un codo. Se vivieron momentos de gran desesperación en el centro de la ciudad, cuando había muchos transeúntes.

Una ambulancia trasladó a la víctima al hospital San Martín, donde permaneció internado en estado grave, inconsciente, con fractura de cadera, de fémur y de intercostal, con hemoneumotórax. Quedó intubado y a las 22.30 se informó su fallecimiento.

En tanto, tras las pericias realizadas en el lugar, se recabaron imágenes de cámaras de seguridad para dilucidar las circunstancias del hecho y determinar la eventual responsabilidad del chofer, de 40 años, quien quedó a disposición de la Justicia.