Intento de femicidio en San Benito: un hombre quiso estrangular a su pareja

Durante la madrugada, una joven mujer de 25 años se comunicó con el 911, por un incidente de violencia en su hogar, ubicado en calle Diamante de la localidad de San Benito, donde su pareja habría intentado matarla.

La mujer informó que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con su pareja, un hombre de 43 años, cuando comenzaron a discutir. En medio de la confrontación, él la atacó e intentó estrangularla.

La mujer logró escapar y tomó un cuchillo de la cocina para defenderse. Sin embargo, el hombre también tomó un cuchillo y comenzó a autolesionarse, aparentemente con la intención de culpar a su pareja por sus heridas.

El fiscal interviniente fue informado de la situación y dispuso la detención del hombre y su trasladado a la Alcaidía de Tribunales. Intervino en el hecho el personal de Comisaría San Benito.